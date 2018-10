Al rescate de una "generación perdida"

Desirée García

Al principio fue divertido no tener que ir al instituto y poder pasar todo el día en casa, jugando a videojuegos y chateando con el móvil, pero, con el paso de los meses, a David Oller le fue pesando la etiqueta que definía su nueva vida: se había convertido en un "nini".

Este adolescente valenciano, que dejó los estudios durante dos años, ha vuelto a las clases gracias a un programa del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) cofinanciado con ayudas europeas, uno de los pocos que en España logran rescatar de la apatía a los jóvenes que ni estudian ni trabajan.

La Comunitat Valenciana registra una de las peores tasas de abandono escolar de España y Europa, ya que casi uno de cada cuatro jóvenes han colgado los libros y tampoco tienen (o quieren) un empleo.

El 20,2 % de los adolescentes valencianos abandonaron el sistema educativo de forma temprana en 2017, dos puntos por encima de la media en España, que ya de por sí se encuentra entre los países de la Unión Europea (UE) con más "ninis", según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional y de la Comisión Europea.

De hecho, si en la UE la presencia de "ninis" se encuentra en torno al 11,6 %, en España sube hasta el 14,8 %.

Forman parte de una "generación perdida", son gente "muy válida que se está quedando por el camino", advierte a Efe Alba Carbonell, una psicopedagoga que ayuda a "ninis" valencianos a retomar las riendas de su futuro.

Carbonell es una de las "coach" del programa Jove Oportunitat (JOOP) del IVAJ, puesto en marcha en 2017 para "intentar buscar una respuesta a los alumnos que se encuentran en una situación de abandono escolar", explica el director de este instituto valenciano, Jesús Martí.

De febrero a julio, durante cuatro días a la semana y cinco horas al día, grupos de jóvenes que han colgado los libros y pasan el tiempo ociosos participan en sesiones de orientación para analizar por qué han dejado de estudiar y descubrir qué quieren hacer con el resto de sus vidas.

Carbonell recuerda lo primero que le dijo Héctor, uno de los participantes en una de sus primeras sesiones ("A mí no me intentes convencer, que yo tengo clarísimo que no voy a estudiar en la vida"), y presume de haber logrado que vuelva a clase.

"Esto del instituto no es para mí", le espetó David Oller, de 18 años, a sus padres cuando decidió dejar la ESO en 2016. Después, se pasó dos años "en casa, jugando a videojuegos, de cara al móvil".

Hoy, tras haber participado en un grupo formado en Sueca (Valencia), se ha inscrito en la escuela de adultos para terminar la Secundaria y conseguir su sueño, ser profesor de Educación Física, cuenta a Efe.

"¿Que por qué dejamos de estudiar? Porque somos demasiado perros, así de claro. Estamos más pendiente de si sale un videojuego nuevo que de los exámenes. No nos preocupamos de estudiar, estamos en otras cosas", confiesa David.

Procedentes de variados contextos familiares y sociales, estos adolescentes dejan las clases porque "sienten aversión al sistema educativo" y no se les ha atendido en los centros como necesitaban, asegura Carbonell.

Cuando a les asaltan las dudas, muchos se encuentran sin recursos para decidir qué quieren hacer: "No a todo el mundo le han enseñado. Vivimos en una sociedad de mucho confort", apunta el director del IVAJ.

Martí añade que el sistema educativo español tiene "problemas serios" para llegar a todos los alumnos, por lo que propone exportar este modelo pionero de intervención educativa, que aborda las preocupaciones más íntimas de los alumnos, les forma en técnicas de estudio y les informa sobre salidas laborales.

El éxito del programa ha llevado al IVAJ a triplicar en este segundo año el número de grupos creados en la Comunitat y de participantes, donde ya trabaja con 620 jóvenes en 56 municipios.

El resultado es que el 80 % de los participantes ha vuelto a estudiar para convertirse en bomberos, policías, gestores turísticos, hosteleros o profesores de educación infantil. Y eso que habían prometido que no iban a volver a coger un libro "ni de casualidad", subraya Martí.