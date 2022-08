Rescatan a un padre y a su hija del río Segura a su paso por Blanca (Murcia)

Servicios Sanitarios de Emergencia han atendido a una niña de 11 años que ha sufrido una caída en el Río Segura y a su padre, que se ha lanzado para rescatarla, en la zona de Huerta Arriba, término municipal de Blanca.

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' ha recibido una llamada, a las 10.22 horas, informando que un adulto junto con una niña se encontraba en el río y no podían salir del mismo. La zona del río donde se encuentra es en la zona de Huerta Arriba, junto a la carretera MU-514, en el término municipal de Blanca.

Policía local de Blanca, que se ha dirigido a la zona y ha rescatado a la niña y a un adulto, informa que la niña ha sufrido una caída al agua cuando se encontraba caminado en el camino del río. El padre se ha lanzado al río para intentar sacarla pero no ha podido, y ha precisado ayuda para su rescate.

Al lugar del suceso se moviliza una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 (una Unidad Móvil). Sanitarios de la ambulancia atienden 'in situ' a la niña de 11 años que no precisa traslado sanitario. El padre no requiere asistencia sanitaria.