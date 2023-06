El reproche de Ana Obregón en directo a Alessandro Lequio: "Ya te vale. Tu nieta te está esperando porque es tu familia"

MADRID, 7 (CHANCE)

Durante la presentación del libro que comenzó a escribir su hijo Aless Lequio y que ha culminado ella, 'El chico de las musarañas', Ana Obregón no ha dudado en abrir su corazón y responder a todas y cada una de las preguntas de las decenas de periodistas presentes en el acto.

Una de ellas, de la reportera de 'El programa de Ana Rosa', que han retransmitido el evento en directo con Alessandro Lequio en el plató. A pesar de que no han llegado a hablar, al enterarse de que el padre de su hijo estaba en el espacio, la bióloga no ha dudado en hacerle un durísimo reproche y mandarle un mensaje que no ha dejado a nadie indiferente.

Ha sido al escuchar que el italiano estaba en el plató con Ana Rosa Quintana cuando Ana, irónica y con media sonrisa, ha exclamado "¡ahora le mando un mensaje porque ya le vale!". Y dicho y hecho. Tras saludar a la presentadora y decirle que se alegra "un montón" de que esté "perfecta" porque "sé por experiencia propia lo que es" (pasar por un cáncer) la bióloga se ha dirigido directamente a Lequio: "Llevo un mes que no me escribes ni nada y no sé lo que te pasa, pero decirte que tu nieta te está espernado en casa porque es tu familia y está deseando conocer a su abuelo".

Un reproche que no ha pasado inadvertido y al que el padre de Aless ha preferido no contestarle, guardando silencio hasta minutos después, cuando ha dejado claro que no quiere "compartir con España lo que yo haga o deje de hacer con esta criatura. Es cosa mía, con España no tengo por qué compartirlo y creo que es comprensible y ya está". "Ana sabe absolutamnete todo lo que pienso porque me caracterizo por decir todo lo que pienso, especialmente a la gente a la que quiero" ha asegurado.