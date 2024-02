El PP reprocha su "estafa" en el regadío de Tierra de Barros a un PSOE que dice que "mañana mismo" se podría ya licitar

El diputado del PP en la Asamblea Bibiano Serrano ha pedido que se deje trabajar al Gobierno de María Guardiola en el proyecto de regadío de Tierra de Barros tras la "estafa" del PSOE en esta materia.

Mientras, la diputada del PSOE Marisol Mateos ha defendido que después de la gestión del anterior Gobierno regional de Guillermo Fernández Vara "mañana mismo" se podría licitar dicho proyecto si se quisiera, y ha pedido la dimisión del consejero de Vox, Ignacio Higuero, por "incompetente" en esta materia.

De su lado, el diputado de Vox Juan José García García ha considerado que el PSOE "ha engañado a toda la sociedad extremeña" y "ha engañado sin pudor alguno a la comunidad de regantes de Tierra de Barros" y "supuestamente ha hecho desaparecer documentos públicos" sobre este proyecto.

A su vez, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado que el regadío de Tierra de Barros "ha sido y es un engaño para los agricultores", porque el proyecto "está fuera de la realidad ante la escasez de agua" que se vive y "sólo hipotecaría más a los agricultores".

De este modo se han pronunciado los diferentes representantes políticos en sus respectivas intervenciones durante la comparecencia a petición propia sustanciada este jueves en la Asamblea por parte del consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, para abordar la situación del regadío de Tierra de Barros.

EL PP HABLA DE "DESVERGÜENZA TOTAL"

Así, Bibiano Serrano (PP) ha señalado que el PSOE ha estado "engañando" a los extremeños con el proyecto de regadío de Tierra de Barros durante los últimos ocho años con una "estafa" y "desvergüenza total" al "pedir la licitación de un proyecto que no se puede licitar".

"No tienen vergüenza, han engañado a todo el mundo", ha afirmado a los socialistas, quienes a su juicio "nunca han querido hacer el regadío de Tierra de Barros", y a los que ha pedido que "dejen trabajar" al Gobierno de María Guardiola que "al final arreglará el problema".

En este sentido, ha pedido también al PSOE en Extremadura que solicite a la ministra Teresa Ribera que incluya en el Plan Hidrológico de Cuenca de la CHG el citado proyecto que "no" fue incluido, ha dicho, por el anterior Gobierno regional socialista.

"Estaban ustedes (los socialistas) tirando para adelante a sabiendas de que no se podía licitar el proyecto porque no dependía de permisos de fondos de la Unión Europea necesarios", ha espetado igualmente el 'popular', quien ha incidido en que el anterior Gobierno regional del PSOE decía que iba a licitar el proyecto cuando "no había declaración de impacto ambiental" ni "terrenos".

"Son ustedes unos sinvergüenzas", ha espetado a los socialistas Serrano, quien ha criticado la "fechoría" del anterior Gobierno regional del PSOE y su "proceso falso, mentiroso" con el proyecto del regadío de Tierra de Barros.

"Tenían la cara de decir que licitaban a finales de año cuando ya había una carta del presidente Vara en Europa en 2021 en la que se comprometía a retrasar la ejecución del proyecto hasta que se resolvieran todas las dudas", ha indicado, al tiempo que ha añadido que los socialistas incluso al salir del Gobierno regional "se llevaron la documentación para que no lo descubriéramos".

El diputado del PP, al mismo tiempo, ha pedido que el diputado autonómico del PSOE Valerio Rodríguez dimita "si le queda una pizca de dignidad" por su relación, ha dicho, con el proyecto de regadío de Tierra de Barros en la anterior legislatura.

EL PSOE DEFIENDE SU GESTIÓN

A su vez, Marisol Mateos (PSOE) ha defendido que el anterior Gobierno regional de Guillermo Fernández Vara "dejó todo listo para licitar y ejecutar" el proyecto de regadío de Tierra de Barros, y ha pedido la dimisión del consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, por "incompetente" y por su "ruin y mezquina campaña de desinformación" durante los dos últimos meses sobre dicha iniciativa.

Así, ha pedido que Higuero dimita o que la presidenta de la Junta, María Guardiola, lo cese "ya" porque "va a destrozar el proyecto de regadío de Tierra de Barros"; y ha preguntado si el actual Ejecutivo extremeño "quiere o no" acometer dicho regadío, aunque ha considerado que a la Junta "no le interesa" el mismo.

Ha criticado así la "gran mentira" y el "gran trampantojo" sobre el proyecto de regadío de Tierra de Barros por parte del actual Gobierno autonómico, que a su juicio está actuando "al estilo 'Manolo y benito, chapuzas a domicilio' con esta cuestión.

"Saben que si mañana quieren mañana mismo pueden licitar el proyecto", ha dicho, porque "no es necesaria ninguna declaración de impacto ambiental porque la tienen" y "los fondos no están congelados, los fondos están", ha espetado Mateos, quien ha defendido que este proyecto "es viable".

En este punto, ha preguntado si para la Junta "significa algo" dicho proyecto, y le ha pedido que si es así que lo demuestre acometiendo la licitación. "Tiene la redacción del proyecto completa, la concesión de agua y la Declaración de Impacto Ambiental. Hubo rigor y trabajo", ha destacado la socialista, quien ha remarcado también que "los fondos no están bloqueados".

Ha defendido, al respecto, que el anterior Gobierno regional del PSOE hizo su "trabajo", hasta el punto de que ahora desde el actual Ejecutivo autonómico "sólo tienen que licitar". "Por favor, liciten, liciten, liciten", ha pedido a la Junta, que a su juicio "no está trabajando nada" por el regadío de Tierra de Barros "sólo porque lo hizo el PSOE".

Marisol Mateos también ha invitado al Ejecutivo regional a acudir a la Fiscalía si considera que el anterior Gobierno extremeño del PSOE "destruyó" documentación sobre el proyecto.

VOX CREE QUE EL PSOE HA "ENGAÑADO"

Mientras, Juan José García García (Vox) ha considerado que el PSOE "ha engañado a toda la sociedad extremeña" y "ha engañado sin pudor alguno a la comunidad de regantes de Tierra de Barros" y "supuestamente ha hecho desaparecer documentos públicos" sobre este proyecto.

Ha criticado así la "cobardía y vasallaje enfermizo frente a los burócratas de la Unión Europea y las políticas radicales del Gobierno de España" por parte del anterior Ejecutivo regional del PSOE, que a su juicio "ha vendido y traicionado a 1.200 familias de Tierra de Barros" por la "sumisión enfermiza" a la Agenda 2030.

"El causante último de esta gran mentira es la Agenda 2030, la PAC y el PEPAC y el Plan Agrícola del Gobierno de España", ha espetado el diputado de Vox, quien ha pedido derogar el Pacto Verde Europeo por considerarlo que es "una condena de muerte" al campo.

En este sentido, tras incidir en que el PSOE "miente siempre", ha dicho que espera que el citado proyecto de regadío "sea finalmente una realidad en el menor tiempo posible".

UNIDAS POR EXTREMADURA RECHAZA EL PROYECTO

De su lado, Irene de Miguel (Unidas por Extremadura) ha considerado que el regadío de Tierra de Barros "ha sido y es un engaño para los agricultores", porque el proyecto "está fuera de la realidad ante la escasez de agua" que se vive y "sólo hipotecaría más a los agricultores".

Además, ha afirmado que, según el informe de la Comisión Europea del que ha informado el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, se mantienen las "dudas" sobre el proyecto de regadío que desde 2021. "La Comisión sigue mostrando las mismas dudas que en 2021" sobre un proyecto que "dice que no cumple la normativa ambiental" e "incumple el estado de derecho en materia de aguas", ha espetado.

En este sentido, se ha preguntado de dónde saldría el agua para el proyecto. "¿Es viable extraer 43 hectómetros cúbicos de un pantano que en febrero está al 12 por ciento?", ha preguntado De Miguel, quien ha tachado de "sinsentido" el proyecto de regadío de Tierra de Barros y ha pedido a la Junta "honestidad" con los regantes en este tema.