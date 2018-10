Remiten los servicios de emergencia relacionados con la lluvia en Castellón

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha finalizado el rescate de una veintena de personas atrapadas en sus vehículos debido a las fuertes lluvias, aunque los servicios relacionados con el temporal han disminuido desde las nueve de la noche.

Según han señalado fuentes del Consorcio Provincial, todos los rescatados se encontraban en buen estado de salud, por lo que no hay que lamentar daños personales por el momento.

Hasta la medianoche el Consorcio Provincial de Bomberos ha atendido medio centenar de situaciones de emergencia en toda la provincia de Castellón, la mayoría de las cuales se ha concentrado entre las 18,00 y las 21,00 horas.

Los rescates de personas que han quedado atrapadas en sus vehículos se han producido mayoritariamente en Benicarló y también en Peñíscola, Nules, Onda, La Vall d'Uixò y Almenara. Además se han llevado a cabo numerosos rescates de vehículos sin ocupantes.

Otros incidentes, como un incendio en un gimnasio en Benicarló o la salida de vía de un vehículo con ocupantes en Sot de Ferrer, también se han resuelto sin complicaciones.

#InformaBenicarló #últimahora

☔ Ara mateix hi ha molts carrers de Benicarló per on és impossible la circulació, així que mireu de no sortir de casa.



��En menys de 24 hores portem més de 212 litres acumulats, segons les dades de @meteoclimatic pic.twitter.com/NIjpjifyvW