El PP reivindica un "feminismo liberal" y "abierto" centrado en debates reales: "Dejemos las monteradas al lado"

Susana Camarero pide la suma del centroderecha en temas de igualdad: "Que no nos separen ni hagan que tengamos batallas estériles"

El Partido Popular ha reivindicado este miércoles un "feminismo liberal" y "abierto" centrado en los debates reales frente a "ese feminismo absurdo que inventa palabras como matria o portavoza": "Dejemos las monteradas al lado", ha afirmado, en alusión a la titular de Igualdad, Irene Montero.

Así se han expresado la presidente del Comité Electoral del PP, Belén Hoyo, y la exsecretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y actualmente presidenta de Mujeres en Igualdad, Susana Camarero, durante una mesa titulado 'Feminismo liberal' en el marco de la Convención Nacional del PP.

En este debate, en la que ha estado sentado en primera fila el líder del PP, Pablo Casado, han participado también la presidenta de la Woman's Week, Carmen M. García, y la directora de Inspiring girls, Paula Gómez de la Bárcena.

Hoyo ha asegurado que aún "hay mucho camino por recorrer" y ha añadido que ahí estará el PP, que cuando ha gobernado "ha desarrollado políticas de forma transversal". "Creemos en el feminismo, pero creemos en un feminismo liberal, que sea una suma de esfuerzos individuales y no un colectivo tutelado por una ministra", ha manifestado.

"EL FEMINISMO DE LA IZQUIERDA CULPABILIZA AL HOMBRE"

Además, ha señalado que el PP cree en un "feminismo abierto" en el que todos suman, hombres y mujeres, "a diferencia del feminismo de la izquierda, que criminaliza y culpabiliza de manera permanente al hombre". "Creemos que en esa lucha por la igualdad de oportunidades cabemos absolutamente todos, hombres y mujeres", ha proclamado.

Hoyo ha defendido además un "feminismo real" que esté al lado de los problemas de las mujeres, como el empleo. A su entender, hay "todavía muchas barreras por delante y hay que reducir esa brecha salarial que existe", ha añadido.

La diputada valenciana ha destacado que el PP apuesta por un "feminismo real" frente al "feminismo absurdo que inventa palabras como portavoza o matria" y que solo se manifiesta un día al año, en alusión a la manifestación del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. También ha criticado las actitudes de la izquierda en la Comunidad Valenciana o en Baleares ante casos graves de acoso en los que han mirado "para otro lado".

"SÁNCHEZ HA RENUNCIADO AL FEMINISMO"

Poco después, Susana Camarero ha puesto en valor la gestión del Gobierno de Mariano Rajoy en esta materia, donde se recuperó el empleo de las mujeres y se llegó "al tope máximo de ocho millones de mujeres trabajado", algo que, según ha dicho, "no ha vuelto a pasar".

Tras recalcar que solo el PP está en "la batalla de los problemas reales", ha pedido "la "suma de todo el centroderecha en cuestiones de igualdad. "Que no nos separen ni hagan que tengamos batallas estériles entre nosotros. Es fundamental unirnos también en temas de igualdad y las cuestiones que afectan a la familia para que la responsabilidad y el sentido común vuelvan a La Moncloa", ha enfatizado.

Camarero, presidenta de Mujeres en Igualdad, ha hecho suyas las declaraciones de la portavoz adjunta del PP en el Congreso, Marga Prohens, acerca de que "cada vez que Montero habla nace un machista". "Dejemos las monteradas al lado y vayamos a los temas reales, a los debates reales", ha manifestado, para asegurar que Pedro Sánchez ha renunciado al feminismo en el Gobierno y "ha dejado en manos de Podemos el feminismo radical más sectario que nunca" que incluso "enfada" a las mujeres del PSOE.

"LA GENTE TIENE ASUMIDO EL FEMINISMO A SECAS"

En su turno, la directora de Inspiring girls ha señalado que el debate ideológico sobre el feminismo "ya no existe" porque la gente "tiene asumido el feminismo a secas, que es una corriente que lucha por la igualdad entre hombres y mujeres".

"Antes te daba vergüenza decir que eras feminista y ahora te da vergüenza decir que no lo eres", ha aseverado. Por su parte, la presidenta de la Woman's Week ha afirmado que el feminismo "no es solo de mujeres". "Somos hombres y mujeres y no es una exclusiva de las mujeres", ha señalado.