El PP registra una PNL en el Congreso para que el Gobierno asuma el pago de descodificadores HD en zonas rurales

El PP ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) para que el Gobierno central ponga en marcha ayudas para implantar los nuevos descodificadores HD en las zonas rurales que reciben la TDT por satélite.

Así lo han anunciado este miércoles en Oviedo la diputada 'popular' en el Congreso Esther Llamazares y la parlamentaria regional Cristina Vega, que han recordado que la calidad estándar se apaga hoy, por lo que las ayudas tendrían que ser con carácter retroactivo.

Esther Llamazares ha explicado que "cuando un Gobierno central quiera contestar a todo esto ya habrá pasado mucho tiempo y nuestros vecinos de las zonas rurales habrán hecho ya una inversión absolutamente injusta". "Cada vez que tienen oportunidad ponen de manifiesto la desigualdad que hay entre unas comunidades y otras y entre unos ciudadanos y otros", ha indicado.

CRITICAS AL PRINCIPADO

Por su parte, Vega ha explicado que, en el momento del apagón analógico, se estableció que la TDT iba a llegar a las zonas de difícil acceso a través del satélite, por lo que hubo subvenciones para pagar el primer aparato, mientras que el segundo costaba 50 euros.

"Sin embargo, esta vez el gobierno de Asturias y el gobierno del Estado han olvidado a los que ven la televisión por satélite, que tiene que costearlo de sus propios bolsillos con un coste de aproximadamente 450 euros por televisor. Estamos hablando de que en una vivienda puede haber entre dos y tres televisores y el coste superaría los 1.000 euros", ha indicado Cristina Vega.

En ese sentido, ha acusado al Principado de "desentenderse" de esta situación y decir que era una competencia estatal, cuando el Gobierno central no ha tomado ninguna medida en ese sentido. "O no lo han pedido, lo que muestra dejadez, o lo han pedido y no les han hecho caso, lo que muestra una falta de influencia", ha afirmado la diputada 'popular'.

Además, ha recordado que en Galicia la Xunta ha aprobada ayudas para comprar estos descodificadores de HD. Por eso, ha afirmado que el Principado considera que la población de las zonas rurales "no tiene importancia ni repercusión" mientras hablan de la importancia del reto demográfico. "Llevan varias décadas del cambio abandonando a la Asturias olvidada, pero antes, por lo menos, no la utilizaban como un eslogan publicitario", ha sentenciado.