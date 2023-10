Regantes del Condado aplauden el "debate" sobre Doñana pero son "escépticos" con lograr "una solución viable"

El portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, Julio Díaz, ha asegurado que los agricultores están abiertos al diálogo y ofrecer sus propuestas, pero se han mostrado "escépticos" con que se consiga "una solución viable" debido a "los precedentes" por este asunto, toda vez que no dan por pérdida la PDL de la Corona Norte porque cuentan con "la palabra y el compromiso" del presidente de la Junta y porque es "la medida consensuada".

En declaraciones a Europa Press, ante el inicio de las reuniones técnicas entre Junta y Gobierno el próximo lunes, Díaz ha incidido en que el plazo dado por ambas de administraciones es de "un mes y no más", porque "no se puede alargar más un proceso que ya lleva años y que, al final, tiene que llevar a que los agricultores tengan alguna solución".

"Estamos expectantes, estamos abiertos al diálogo, pero ya la reunión con el secretario de Estado, Hugo Morán, nos decepcionó, y las palabras de la ministra, más allá de hablar de invocar el diálogo, que antes no tenía tiempo y sí tenía exigencias, como la retirada de la ley, ahora, pues invocado, nosotros hemos dicho que sí, que obviamente estamos abiertos a negociar con los dos gobiernos, pero también a hacer nuestras propuestas", ha enfatizado.

Por ello, Díaz ha subrayado que desde la plataforma se muestran "escépticos" porque los precedentes "no son buenos", haciendo alusión a "los ataques y faltas de respeto, con mucha soberbia hacia los agricultores" y "apoyando una campaña contra los frutos rojos desde Alemania".

"También somos escépticos porque la ministra ha dicho que solo contempla cumplir derechos de agua, cuando la mayor parte del daño causado está porque son tierras de secano lo que antes fueron de regadío. Diciendo, además, que no va a haber ni media hectárea más de regadío cuando se trata de reordenar un mapa del que se sustrajo a las tierras históricas que tienen que formar parte hoy del mismo y que van a ser regadas en todo caso con agua superficial", ha abundado.

También ha hecho alusión a que las "propuestas hasta ahora" del Gobierno han sido "la amenaza con ir al Tribunal Constitucional, con no abrir el Plan Hidrológico Nacional y diciendo otra vez algo que es falso, y es que no hay agua, cuando es sabido que en Huelva, en el norte de la provincia, llueve e incluso hay pantanos como el de Aracena que nutren de agua diariamente a Sevilla".

"Vamos a ver si realmente el diálogo se concreta en algo, pero de momento la reunión con el secretario de Estado fue decepcionante y somos muy escépticos a que se ponga en un mes encima de la mesa una solución viable, más allá de que la Proposición de Ley homogeneizaría la casuística compleja. Pero claro, para eso tienen que tener la humildad de retirar la intención de llevarlo inmediatamente, como dicen, al Tribunal Constitucional", ha explicado.

No obstante, los agricultores están dispuestos a escuchar todas las propuestas, pero estas, como ha apuntado Díaz, "tienen que ser concretas, valientes, audaces, que tienen que poner recursos y que tienen que ser para ya y no postergadas a un plan".

PDL, A PLENO

El portavoz ha señalado, por otro lado, que entienden que la Proposición de Ley sobre la reordenación de los regadíos de la Corona Norte, cuya tramitación se encuentra paralizada a expensas de los frutos que genere el debate entre administraciones, es "compatible" con otras medidas, es decir, "se puede aprobar la ley y después hacer propuestas", pero esta "tiene que aprobarse, y de no hacerlo, tiene que haber una solución o soluciones muy concretas, muy tasadas en el tiempo y a las que los agricultores puedan dar el sí".

Por lo que si pasado el mes no se logra un acuerdo, los agricultores exigirán que la proposición de ley vaya para su debate, y votación en el pleno, "como también ha dicho el presidente".

En este punto, Díaz ha asegurado que "en ningún caso" ven peligrar que la ley no se apruebe porque cuentan con "el compromiso del presidente de la Junta", ya que los agricultores del Condado "solo tienen dos cosas: la palabra y el compromiso de Juanma Moreno, que conoce el problema y conoce el sufrimiento de la familia, y está siendo muy valiente, él y su grupo parlamentario, y también el Grupo Parlamentario Vox, en este caso apoyando en el Parlamento, la solución que se ha consensuado con nosotros".

"Entonces no contemplamos otro escenario que el presidente cumpla con su palabra, que, por otra parte, no tenemos hasta el momento ninguna indicación de que no sea así. Lo que pasa es que el presidente tenía la mano tendida al diálogo y en el último minuto el Gobierno de España parece que quiere trabajar en ese diálogo. Pero en ese tiempo tasado, cerrado, y si no hay propuestas serias y viables, iríamos a la votación de la Proposición de Ley en el Parlamento de Andalucía", ha remarcado.

Por otro lado, Díaz ha subrayado que no quieren pensar en que se les va a "utilizar otra vez", porque, se ha quejado, de que fueron "utilizados en las campañas electorales" y con "una posición ideológica tan definida de que o se protege el medioambiente o se genera producción agraria" cuando en "una despoblación creciente se necesitar producir alimentos, eso sí, compatibilizar esa actividad con el respecto al medio y en eso estamos trabajando aquí".

"No queremos pensar que vamos a formar parte del relato ahora de un nuevo tiempo que coincide con la negociación y el diálogo de la investidura para volver a ser utilizado. También nosotros queremos pensar que se ha abierto la etapa de diálogo para que se pongan soluciones concretas encima de la mesa", ha abundado.

Así, el portavoz de la plataforma ha explicado que se ha abierto el proceso de diálogo, que se han constituido dos grupos de trabajo, y que "van a escuchar a los afectados", algo que, a su juicio, hay que definir", aunque ha garantizado que los agricultores "solo" van a negociar con los interlocutores "válidos que constituyen ese grupo, que son los dos gobiernos, y van a también hacer sus propuestas".

"Pero la propuesta más plausible, ya la estamos poniendo encima de la mesa, es que no es incompatible que se apruebe la Proposición de Ley que homogenice el problema para que haya una solución que se aplique posterior, que no sea la de llevarla al Tribunal Constitucional, como se ha dicho. Pero esto necesita voluntad política real de solucionar el problema y posibilidades hay", ha concluido.