Redondo califica de "terrorismo" la violencia de género y reconoce que el sistema "no siempre funciona"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha calificado de "terrorismo diario" la violencia de género y ha lamentado, ante los últimos asesinatos machistas, como el de Sagunto (Valencia), que el sistema "no siempre funciona".

"No hay lamentablemente sistemas perfectos, España es uno de los países que más ha avanzado en la lucha contra la violencia de género, el sistema Viogen funciona, no siempre y no como nos gustaría, pero es un sistema que funciona y lleva funcionando 20 años", ha afirmado Redondo, este jueves, en declaraciones a los medios, preguntada por si hay que reforzar los protocolos para que las víctimas no se queden desprotegidas cuando el agresor sale de la cárcel.

La ministra de Igualdad ha advertido de que "el peligro está ahí, es real". "Muchas mujeres están viviendo el terror. Esto sí que es terrorismo, terrorismo diario y muchas veces imposible pedirlas que denuncien, que salgan de ese túnel terrible pero sin esa denuncia no podemos dar más pasos", ha remarcado.

Tras los últimos asesinatos machistas, con cuatro víctimas mortales en la última semana, la ministra de Igualdad ha anunciado que el próximo 7 de diciembre se van a reunir con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y todo el equipo de Viogen para ver "cómo se puede mejorar".

A continuación, van a convocar "en los próximos días" un gabinete de crisis, que se convoca cuando hay más de cinco víctimas en un mes, con Madrid y la Comunidad Valenciana; y van a convocar también a la comisión interministerial de Igualdad, que lleva sin reunirse desde 2018 y que "va a permitir que todos los ministerios puedan estar conectados y redoblar los esfuerzos".

Al mismo tiempo, la ministra ha apostado por "reeditar, reforzar y revivificar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género" para incluir las "nuevas amenazas en la red" como "el acceso a la pornografía salvaje".

Además, ha precisado que "en ese pacto no caben negacionismos no caben partidos que niegan la violencia de género" por lo que ha llamado a "la unidad" de todos.