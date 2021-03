REDMADRE pide visibilizar a las mujeres embarazadas y madres recientes

En el Día Internacional de la Mujer Fundación REDMADRE reclama la igualdad para las mujeres embarazadas y madres recientes, un colectivo que no está visibilizado y que ni siquiera cuenta para las estadísticas oficiales, como las de INE. Por ello, en este día, REDMADRE pide visibilizarlas como colectivo específico por razón de su estado y reclama, tanto a la sociedad civil como a las Administraciones Públicas, el desarrollo de acciones concretas que permitan su acceso a la formación profesional y la incorporación a un puesto de trabajo digno, permitiendo el desarrollo integral de las mujeres de este colectivo.



En este sentido, Amaya Azcona, Directora General de Fundación REDMADRE ha dicho: “Reivindicamos el derecho de la mujer a continuar con su embarazo sin ser presionada en su ámbito laboral. En España la ley prohíbe despedir a una mujer por causa del embarazo, pero continúa habiendo ‘moobing maternal’, y muchas mujeres toman la decisión de abortar por miedo a perder el puesto de trabajo. Las estadísticas oficiales recogen que de todas las mujeres que abortan el grupo mayoritario lo forman las trabajadoras por cuenta ajena (según el último informe de Sanidad fueron 55.480 mujeres de un total de 99.149)”.



REDMADRE recuerda que durante el embarazo y la maternidad reciente pueden surgir situaciones de vulnerabilidad, sin embargo no se abordan soluciones integrales para las circunstancias adversas que puedan aparecer, por ejemplo las dificultades para compatibilizar trabajo y maternidad. Como indica el INE en su publicación ‘Mujeres y hombres en España 2020’ (punto 1.6 Incidencia en el empleo por la existencia de hijos): “Las tasas de empleo de las mujeres (25 a 49 años) con hijos menores de 12 años son menores a las tasas de empleo de las mujeres de la misma edad sin hijos. En el caso de los hombres sucede lo contrario, las tasas de empleo de los hombres de 25 a 49 años con hijos son superiores a las de los hombres de la misma edad sin hijos”.



En Fundación REDMADRE defendemos que el compromiso con la maternidad sea una tarea transversal y cotidiana en toda la sociedad. Actualmente, muchas mujeres se ven obligadas a decidir entre su maternidad o su desarrollo profesional, produciéndose una brecha entre las mujeres que son madres y las que no lo son, agravando así la desigualdad ya existente por razón de maternidad.



Amaya Azcona: “Reivindicamos, también, el derecho de la mujer a ser apoyada tanto por las administraciones públicas como por las organizaciones civiles si, especialmente, sufre alguna situación de vulnerabilidad; y a no ser presionada ni por su familia, ni por el padre del hijo que espera, ni por persona alguna”. La Directora General de Fundación REDMADRE también ha pedido: “En un día como el de hoy llamamos a todas las mujeres a trabajar juntas por la eliminación de la desigualdad que aboca a muchas mujeres a tomar la decisión de abortar por miedo a perder su puesto de trabajo”.