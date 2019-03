La Red Europea contra la pobreza pide 6.000 millones para reducir del 26,5% a 15% el riesgo de ser pobre en España

Pide a los partidos políticos un "salto bestial" en la lucha contra la exclusión

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN España) ha demandado una reducción del 26,6% al 15% la tasa de personas que actualmente se encuentran en situación de riesgo de pobreza y exclusión y dotar de ingresos a los casi 600.000 hogares que actualmente carecen de ellos. Según la ONG, esta medida necesita de una dotación de 6.000 millones de euros.

EAPN ha presentado este martes 12 de marzo sus propuestas políticas en vísperas de las próximas elecciones generales y europeas, que incluyen "una renta mínima estatal" y "un pacto de Estado que favorezca la lucha contra la pobreza, la exclusión social y desigualdad", según ha señalado en rueda de prensa en Madrid el presidente de la coalición, Carlos Susías.

"En España tenemos niveles de renta muy desiguales entre comunidades autónomas, la diferencia llega incluso a 30 puntos y tiene que ver con políticas de ámbito estatal que hay que modificar. Si divides a España en dos y trazas una línea en el medio, sale más perjudicado el sur, donde se concentran la mayor parte de pensiones no contributivas, las rentas más bajas y el mayor índice de fracaso escolar, entre otros problemas", ha agregado el activista.

En este sentido, la ONG ha publicado un decálogo de 10 propuestas para trabajar en conjunto con los partidos políticos de cara a las próximas elecciones y que tiene como meta, "no erradicar la situación irregular de desigualdades, pero sí llevar a España hacia la media europea", ha indicado Susías.

"Queremos que exista una renta estatal pero que sea complementaria con la que existen en las comunidades autónomas, porque el impacto es distinto con el fin de no penalizar a las comunidades autónomas. En este caso estaríamos hablando de una renta mínima estatal que estaría en torno a los 400 euros y que sumado a la renta de las comunidades autónomas superaría el umbral de la pobreza, lo que nos permitiría establecer unos sistemas mínimos homogéneos al menos a nivel estatal, permitir un mínimo de portabilidad del sistema y facilitar el acceso al sistema", ha añadido Susías.

100 EUROS POR NIÑO

Además, la red solicitará reducir la tasa de riesgo de la pobreza y exclusión infantil del 31% al 15%, para lo que "hay que subsanar la pobreza en los hogares y dar prestaciones de 100 euros por niño", según ha dicho Susías; así como reducir del 6,6 al 5 el índice de desigualdad S80/S20. "No pretendemos erradicar estos problemas pero al menos nos conformaríamos con que nuestra media esté en la media de Europa, porque reducir la pobreza es parte de la estrategia 2020 de Europa", ha agregado.

Entre otras peticiones, están aumentar las tasas de empleo, especialmente femenina, de las actuales (65,5% para la población total y 59,6% para las mujeres) hasta la media europea de la UE28 (72% y 66,5%, respectivamente); reducir el desempleo juvenil del 38% al 16,8% especialmente en edades comprendidas entre los 18 y los 35 años donde se aglutina el mayor número de desempleados; y reducir la tasa de abandono educativo temprano, desde el 18,3% hasta el 11%, la media en Europa para lo cual "habría que cambiar sistema de garantía estudiantil".

En cuanto a los puntos relacionados con la protección social, la EAPN reclama recuperar y promover el parque público y social de la vivienda en alquiler ; mejorar de la habitabilidad; y erradicar el sinhogarismo, el chabolismo, los asentamientos agrícolas y las infraviviendas. Además de garantizar la universalidad de la sanidad y el acceso a todas las personas, especialmente aquellas en riesgo de exclusión social; así como ampliar la cobertura de Servicios Sociales mediante una coordinación territorial, eficaz y transparente.

"NO SOMOS ILUSOS CON LOS PARTIDOS POLÍTICOS"

Preguntado por la receptividad de los partidos políticos de la propuesta, Susías ha subrayado que ya se ha reunido con representantes del PP y el viernes lo hará con Podemos. "No somos ilusos, estamos en conversaciones y vamos a llegar a acuerdos políticos pero sabemos que dependiendo de quien esté se avanza más en unas áreas o se avanza más en otras", ha dicho.

"Es verdad que todos los partidos han hecho algo con respecto a este tema pero no es suficiente, pero de allí a lo que hace falta por hacer hay un salto bestial porque no ha habido una hoja de ruta, se les ha salido del curso y ya no hay nadie que sostenga esta situación", ha agregado el presidente de la red, que representa a más de 8.000 entidades de acción social en España.

"Somos uno de los países mas ricos del mundo y tendremos que comportarnos precisamente como uno de los países más ricos del mundo", ha concluido Susías en relación a las medidas que han propuesto en el marco del Pilar Europeo de Derechos Sociales y de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.