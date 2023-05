La Red de Centros de Recuperación de Animales Silvestres de CyL ha gestionado casi 7.000 casos durante 2022

Los Centros de Recuperación de Animales Silvestres, CRAS, dependientes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, han contabilizado un total de 6.749 entradas durante 2022, Casi 4.000 animales han entrado vivos, de los que más de la mitad han podido ser recuperados y liberados.

En concreto, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería, durante 2022 se han recepcionado un total de 6.749 entradas en la Red de Centros de Recuperación de Castilla y León. De este total, 5.994 corresponden a ejemplares de fauna silvestre, 490 a ejemplares de control poblacional de especies exóticas invasoras y el resto a diferentes muestras para analizar.

Por grupos taxonómicos destacan de forma mayoritaria los ingresos de aves, lo que supone un 89 por ciento de las entradas, seguido de un 9 por ciento de mamíferos. Las especies de aves de las que ingresan mayor número de ejemplares en los Centros de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) continúan siendo el busardo ratonero, el buitre leonado, el vencejo común, la cigüeña blanca, el cernícalo vulgar y el milano real.

En 2022 las causas mayoritarias de ingreso han sido la recogida de pollos y crías del año, lo que supuso alrededor del 35 por ciento de las entradas, y los traumatismos indeterminados, siendo el 15 por ciento de los ingresos. Dentro de los traumatismos en los que se identifica el origen, cabe destacar las electrocuciones y colisiones con tendidos eléctricos, en estos casos se han recibido durante 2022 un total de 642 ejemplares, lo que representa el 10 por ciento de los ingresos, y los atropellos, que suponen el 11 por ciento con 662 ejemplares recogidos por esta causa.

Otras causas significativas de mortalidad no natural de fauna silvestre son las colisiones con aerogeneradores que suponen el 7 por ciento de las entradas, con 427 ejemplares recepcionados en los CRAS en 2022, las colisiones con cristaleras que suponen el 4 por ciento de los ingresos y los disparos con 49 ejemplares ingresados lo que supone un descenso significativo de los ingresos originados por disparo respecto al año anterior (4 por ciento menos).

No obstante, resulta necesario matizar que los porcentajes ofrecidos para cada causa de mortalidad no natural pueden no resultar representativos de la magnitud real de las mismas, ya que únicamente se tienen en cuenta en este análisis las entradas recibidas en los CRAS.

En relación a los ingresos de especies amenazadas cabe destacar que durante 2022 han ingresado en la red de Centros de Recuperación de Castilla y León un total de 465 ejemplares, incluyendo tanto ejemplares vivos como muertos, destacando por su número 294 ejemplares de milano real, 79 de aguilucho cenizo, 40 de buitre negro y 30 de águila imperial. Con cifras menores destacan también los ingresos de cinco osos pardos, cinco cigüeñas negras, cinco sisones, tres alimoches y un águila perdicera.

De las 3.857 entradas de ejemplares vivos en la red de centros, se han liberado más de la mitad, 2.090 ejemplares, porcentaje similar a años anteriores, aunque cabe destacar un aumento de este porcentaje respecto al 2021 situándose cercano al 55 por ciento. Cabe destacar que desde 2017 se ha registrado un incremento de casi el 34 por ciento de ingresos de ejemplares vivos y de aproximadamente el 21 por ciento de ingresos de cadáveres en la red de CRAS de Castilla y León.

En 2022 un total de 2.137 de las entradas han correspondido a cadáveres de especies de fauna silvestre.

Las provincias que registran mayor porcentaje de ejemplares recibidos en la red de Centros de Recuperación de Castilla y León son Burgos (1.402 ejemplares) y Valladolid (1.376 ejemplares) con el 28 por ciento y 21 por ciento de las entradas respectivamente, seguidas de Salamanca (981 ejemplares) y Segovia (979 ejemplares), que concentran respectivamente cada una el 15 por ciento y 10 por ciento de los ejemplares ingresados.

Con números significativamente menores aparecen Zamora (383 ejemplares) y Soria (350 ejemplares) representando cada una de ellas en torno al 7 por ciento del total. Finalmente, desde León, Palencia y Ávila se han recibido en la red de CRAS 285, 275 y 252 ejemplares respectivamente.