Red de ayuda a adictos critica campaña Derrochólicos de Transición Ecológica

La asociación Red de Atención a las Adicciones (Unad) ha calificado este miércoles de "desafortunada" la campaña de comunicación Derrochólicos puesta en marcha por el Ministerio de Transición Ecológica para concienciar sobre el ahorro energético, ya que banaliza y estigmatiza el trato a los adictos.

Unad ha pedido en un comunicado la retirada inmediata del anuncio televisivo, en el que se presenta a un grupo de personas con supuestos problemas de malgasto de energía como si estuvieran en una sesión de terapia para tratar una adicción de consumo problemático de alcohol.

"La manera no es la correcta", ha apuntado la asociación, que critica que las personas con problemas con el alcohol "no son un referente con el que banalizar" y "no deben usarse como símil en campañas publicitarias de este tipo".

Ha añadido que "no se puede trivializar la situación personal y social de las personas que sufren una adicción" porque se daña también a su entorno familiar y social.

Además, en este anuncio se "estigmatiza en un contexto negativo" al ocultar las identidades de quienes sufren una adicción como si fueran "población vulnerable que debe ser protegida".