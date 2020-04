Recuperado de COVID, exalcalde Barcelona ve corto el confinamiento estricto

Matilde Pont

El exalcalde de Barcelona y exconseller de Sanidad, Xavier Trias, que es médico y ha superado a los 75 años la COVID-19 tras 10 días hospitalizado y otros 14 aislado, desea salir a pasear, pero cree que "el confinamiento duro" debería alargarse 15 días más para que la curva de contagios cayera en picado y evitar rebrotes.

En una entrevista con Efe, Trias teme estos rebrotes porque considera que el confinamiento ha sido "demasiado corto", aunque cree que la actividad del coronavirus irá disminyendo con el aumento de las temperaturas.

"Esta no es solo una crisis sanitaria, es una crisis económica importante y lo peor sería que hubiera rebrotes, lo retrasaría todo. Sería durísimo", ha subrayado Trias (Barcelona, 1946).

Tras superar la enfermedad, ironiza: "ahora estoy en una situación ideal: ni infecto ni puedo infectarme".

Explica que desde el décimo día de aislamiento tras ser dado de alta hospitalaria, ya en su domicilio, experimentó una "mejoría espectacular" y confiesa que está deseando pasear y hacer deporte y "si me dejan, irme a Collserola en bicicleta".

En la línea de lo recomendado por el investigador Oriol Mitjà, Trias cree que el confinamiento "muy duro" debería de haber durado 15 días más, para poder retomar toda la actividad económica en verano tras un desconfinamiento programado.

"Al ser muy estrictos, todo lo que haces es ganar y esto no ha sido así. Ganar una mínima vida social y volver a trabajar antes nos puede crear problemas. Espero que no", ha confiado.

En su opinión, "mientras a la gente se le decía confinamiento total, lo tenía muy claro", pero ahora sobre la desescalada "unos dicen una cosa y otros otra" y se ha generado "un ambiente de desorientación total, un desorden nada positivo en una situación social muy grave, con mucha gente que necesita que se retome la economía para subsistir".

"Creo que los próximos 15 días serán muy importantes para ver cómo evoluciona esto. Sería una pena estropear todo el sacrificio del confinamiento con aglomeraciones", ha advertido el exalcalde.

Pese a sus temores, Trias asegura que, como médico, prefiere ser "optimista" y es de los que creen que "no hay ninguna razón" para que el SARS-CoV-2 actúe de manera diferente a la mayoría de coronavirus que disminuyen con el calor, y por eso espera que su propagación disminuya a partir de junio.

Ve probable que el coronavirus vuelva en otoño, pero ya no será la "gran explosión repentina de la pandemia en todo el mundo" que ha causado situaciones "de ciencia ficción", como el de que la gente no tuviera mascarillas porque "los mercados estaban absolutamente en situación de estrés" y no las suministraban.

Además, quien fue conseller de Sanidad de la Generalitat entre 1988 y 1996, ha destacado que "en la gran crisis sanitaria, la capacidad de adaptación del sistema sanitario ha sido espectacular y su personal ha dado un ejemplo de profesionalidad y vocación a pesar de estar mal pagado".

Lo que rechaza de plano es que los problemas que tiene la sanidad pública sean por los recortes que se hicieron en 2008, porque en su opinión, su "mala financiación es histórica" y se agravó en los años 80 porque, según dice, el Estado traspasó las competencias a las comunidades autónomas sin un sistema de financiación suficiente.

Por eso, defiende que "la primera discusión en estos pactos que se quieren hacer es cómo financia el Estado el bienestar: la sanidad y los servicios sociales, porque lo que es evidente es que no se puede continuar con el mismo sistema. A la sanidad hay que inyectarle dinero", ha dicho.

Sobre las residencias de ancianos, donde la COVID-19 ha causado más muertes, Trias reconoce que es un "problema muy grande" y que en Cataluña se ha hecho bien pasando la competencias del departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias a la conselleria de Salud, porque están muy ligadas a la sanidad.

Trias ha recordado que durante años Bienestar Social y Sanidad estaban en el mismo departamento de la Generalitat, y cree que ahora debería replantearse si deben seguir separados.

En su opinión, las residencias de ancianos "hay que ligarlas con la asistencia primaria. No medicalizarlas en exceso ni convertirlas en pequeños hospitales, pero tener muy claro que estas residencias cuando hay una epidemia siempre sufrirán mucho y, por lo tanto, hay que tener una enfermería con capacidad de tomar decisiones".

"No os engañéis, en una residencia una persona ingresa entre los 80 y 85 años y vive hasta los 90-95 con un grado de dependencia que aumenta y de dependencia sanitaria superior, y esto hay que tenerlo mucho en cuenta", ha señalado.EFE.