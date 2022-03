Rectores abrirán las universidades a estudiantes ucranianos

El presidente de la Conferencia de Rectores (Crue) José Carlos Gómez Villamandos, ha anunciado la puesta en marcha de convocatorias para que los universitarios ucranianos puedan venir a España a finalizar sus estudios.

Así lo ha dicho el también rector de la Universidad de Córdoba este martes en la inauguración de las II Jornadas de Orientación Profesional de Siena Educación, donde ha explicado que esta iniciativa también se abrirá a los docentes ucranianos, así como se apoyará a los estudiantes de ese país que se encuentran en España.

"Esperemos que sea durante un breve periodo de tiempo porque eso significará que la guerra dura poco", ha dicho Gómez Villamandos, al tiempo que expresaba su esperanza en que "no se repitan los errores del pasado y no se apliquen los primeros recortes en educación e investigación", al ser preguntado por la crisis económica que puede generar la guerra en Ucrania.

Gómez Villamandos ha especificado que esto no quiere decir que la comunidad universitaria no sea solidaria, sino que debido a su importancia espera que "no sea el primer lugar del que se quite".

También se ha mostrado confiado en que vea la luz el Plan de fortalecimiento del sistema universitario en el que Crue trabaja con el Ministerio de Universidades, sin que se hayan logrado concretar por el momento "una cantidad o unas convocatorias".

El presidente de los rectores espera que después de Semana el ministerio que dirige Joan Subirats tenga ya elaborado el nuevo texto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), con respuestas a lo que necesita la universidad española, entre ellas "estar cada vez mas cerca de Europa".

Sobre la nueva ley ha recordado que los rectores siempre han reclamado más autonomía y financiación, aunque ha subrayado que la "autonomía no se puede confundir con desregulación" ni puede estar sometida a vaivenes de tipo político que harían peligrar el sistema universitario.

Preguntado por si tiene más esperanza en el resultado de la reforma del sistema universitario con Subirats que con su antecesor en el cargo, Manuel Castells, el responsable de Crue se ha limitado a señalar: "No hablamos de esperanza, solo nos gustan los hechos".

Pero ha destacado que Subirats, que conoce el sistema universitario, ha sido catedrático y tiene experiencia política, tiene un trato y una forma de afrontar los problemas totalmente diferente a la de Castells.

A pesar de las voces que reclaman una prueba de acceso (Ebau) a la universidad única, los rectores creen que es algo tremendamente difícil de conseguir por las competencias de las comunidades, aunque Gómez Villamandos se ha mostrado partidario de que haya "una mayor armonización en los modelos de examen y en los criterios de corrección". EFE

oli/jdm