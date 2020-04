Rectora de la UPV/EHU reconoce que el próximo curso se retrasará "con probabilidad" dos o tres semanas

Afirma que se ha pedido al profesorado que tenga "flexibilidad y generosidad" con el alumnado

La rectora de UPV/EHU, Nekane Balluerka, ha afirmado que el inicio del próximo curso 2020/2021 "con probabilidad se retrasará dos o tres semanas" como consecuencia de la pandemia del Covid-19. Asimismo, ha reconocido que se ha pedido al profesorado que tenga "flexibilidad y generosidad" con el alumnado.

En una entrevista concedida a Cadena Ser, recogida por Europa Press, Balluerka ha analizado la situación generada en la universidad pública vasca a consecuencia de la pandemia del coronavirus.

En este sentido, ha sostenido que la UPV/EHU está ya planteando su "plan de desescalada por colectivos" para ver cómo se puede reanudar "poco a poco" la actividad, cumpliendo con los requisitos establecidos por las autoridades sanitarias.

Según ha detallado, se comenzará inicialmente con los investigadores, "cumpliendo las distancias de seguridad y con mascarillas", a los que seguirá el personal de administración y servicios que tienen que realizar funciones necesarias para que el curso finalice y, por último, los estudiantes que no han podido realizar prácticas de laboratorio.

Balluerka ha subrayado que, para la universidad, "lo fundamental es que ningún estudiante pierda el curso" y por eso "nos esforzamos por hacer una evaluación acorde a cómo han recibido las clases presenciales".

"Estamos recomendando a todo el profesorado que tenga flexibilidad y generosidad. Que no se malinterprete, pero que tengan en cuentan que detrás hay un estudiante cuyas condiciones no conocemos exactamente y no son las que tiene en presencialidad", ha añadido.

Tras recordar que cada profesor tiene libertad de cátedra, ha indicado que desde la UPV/EHU "se orienta que las evaluaciones no sean tipo test porque puede caer la red wifi o tener el alumno problemas a la hora de volver a preguntas que no ha podido responder".

"Entendemos mejor realizar una evaluación continua y cambiar los porcentajes de peso del examen pendiente; que sean preguntas que el estudiante pueda hacer a veces con los apuntes, que tenga que pensar", ha detallado.

Asimismo, ha incidido en que también se trabaja para que los estudiantes de último año tengan "todas las garantías jurídicas cuando acaben el curso".

MATRICULACIONES

Por lo que respecta al inicio del curso académico 2020/2021, Balluerka ha reconocido que dependerá de la evolución de la pandemia y ha incidido en que las matriculaciones "se retrasarán un poco" y probablemente se realizarán en agosto y septiembre.

"El curso creo que con probabilidad se retrasará dos o tres semanas. Además, tendremos que recuperar practicas que no se hayan podido realizar en julio", ha indicado, para añadir que prevén que "el cierre de actas para trabajos fin de master y grado se vaya hasta el 31 de octubre".