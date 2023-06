El rector de la UEx cree que el nuevo Estatuto del Becario no aportará "tanto" y supondrá "mucho trastorno"

El rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Pedro Fernández, ha considerado que el nuevo Estatuto del Becario "no va a aportar tanto" y va a suponer "mucho trastorno" y "mucha dificultad" para que los jóvenes realicen prácticas externas.

Así se ha referido al acuerdo entre sindicatos y Gobierno, que "no se ha consultado demasiado a las empresas", ni tampoco a la Conferencia de rectores de las universidades españolas, ni al G-9 de universidades, ha lamentado.

Fernández ha sostenido que hay un número "importante" de escritos y reclamaciones o recursos puestos frente a ese estatuto porque consideran, y cree que "esto es un sentir general de toda la universidad española", que "no va a aportar tanto".

Sin embargo, "va a suponer mucho trastorno y va a suponer mucha dificultad para que los chavales hagan las prácticas externas", ante lo que ha matizado que el hecho de dar de alta a los estudiantes que van a hacer las prácticas externas o bien en empresas o bien en instituciones públicas como colegios, institutos de secundaria o centros de salud públicos "no es tanto el coste que supone", porque la Seguridad Social va a bonificar un porcentaje "importante" de ese coste.

De este modo, ha destacado que se trata de "la logística de dar esas altas" y ha ejemplificado que en la Universidad extremeña tienen ahora mismo en prácticas externas en torno a 6.300 estudiantes, que no las hacen en algunos casos "en una única sesión", tras lo que ha indicado que hay universitarios que, por ejemplo, las realizan en una gestoría y "ahora tienen que hacer tal actividad, luego no van durante dos semanas, ahora van otra vez" y supondría "cada vez una alta y una baja".

Así y si se tienen que "enfrentar" a dar 10.000, 15.000 o 20.000 altas y bajas "eso va a suponer un estrés para la universidad", desde donde están viendo cómo lo van a poder acometer puesto que, como ha reconocido, "eso satura completamente" el servicio de Retribuciones, nóminas y Seguridad Social de la universidad, y habrá que poner en marcha algún tipo de "apoyo".

Asimismo, el rector de la UEx ha valorado que no va a contribuir "demasiado" a la futura cotización de esas personas, porque se ha hecho un estudio "más o menos aproximado" y que tampoco es "preciso", y podría suponer que, en alguien que tenga una carrera profesional de 35 años cotizados, los cuatro meses que pueda hacer como máximo de prácticas externas le van a suponer no más de 19 o 20 días de cotización.

En este sentido, ha reiterado, "no va a ser algo que realmente va a tener un impacto importante de cara después a la cotización", y que, no obstante, les "pone" una "presión" ante la que a nivel universitario y cree que en toda España consideran que "no está justificada".

El rector de la UEx, Pedro Fernández, ha hecho estas declaraciones a preguntas a los medios antes de asistir al acto de investidura como Doctor Honoris Causa del profesor Diego Miguel Gracia Guillén en el campus pacense.