El rector de la UdL dice que "el poder legislativo tiene que actuar", tras las detención de Hasel

El rector de la Universitat de Lleida (UdL), Jaume Puy, ha asegurado este martes, tras la entrada de los Mossos d'Esquadra en el rectorado y la detención del rapero Pablo Hasel, que "el poder legislativo tiene que actuar" si la sociedad acepta valores como que las expresiones no han de ser motivo de prisión, algo que desde la Universidad se comparte.

"Obviamente los que tienen el poder legislativo son los que deben actuar para que las leyes sean acordes con los valores que la sociedad comparte y si eso no es así, de alguna manera, hay un trabajo que hacer aquí, que no está hecho", ha afirmado el rector en declaraciones a los medios.

Jaume Puy ha explicado que la solución no ha sido la que a él le hubiera gustado y que la Universidad promovía la vía del diálogo, compatibilizar la protesta de Hasel con la actividad en la universidad.

"Creemos que eso permitía que sus reivindicaciones tuvieran ya un eco mediático y que de alguna manera el seguimiento de esta reivindicación se podía hacer con otros métodos que no fueran el del encierro", ha afirmado.

El rector ha remarcado que a pesar de entender la reivindicación de Pablo Hasel hay algunas cosas, como los métodos utilizados, que ven "difíciles de entender", como cerrar las puertas con cadenas y que pudieran entrar solo las personas que los participantes consideraran, según ha afirmado.

"Utilizar métodos para defender los criterios de una persona que impliquen acciones de violencia contra los demás no ayuda a defender las ideas que pretenden defender con esta actuación reivindicativa", ha recalcado.

Sobre los daños en el edificio del rectorado, Puy ha apuntado que se hará un balance y que es probable que la Universitat de Lleida tenga que presentar denuncia para poder ser atendida por las aseguradoras, y que no será contra una persona en particular, porque él no puede "acusar a nadie".