El rector de la UCM muestra su rechazo y asco ante el vídeo de las novatadas

(Actualiza la NA5275 con declaraciones del presidente de la Cruma, el consejero madrileño de Universidades, la presidenta de la Comunidad de Madrid y una joven que se negó a participar en novatadas)

El rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, ha mostrado este viernes su rechazo y "asco" ante actos "despreciables" durante las novatadas y ha reiterado que desde la institución educativa se están llevando a cabo las investigaciones pertinentes.

Así lo ha manifestado a los periodistas en el acto de la apertura oficial del curso académico 2019-2020 de la UCM, en relación con los dos estudiantes han sido expulsados por 15 días del colegio mayor donde residen y que se les ha abierto un expediente por participar en una novatada que fue grabada en vídeo y se ha hecho viral.

Uno de estos estudiantes es la joven que recibe la bofetada en el vídeo, que según dijo la Complutense participó "voluntariamente" en lo que parece ser un rito iniciático al que los veteranos someten a los recién llegados que se incorporan al colegio mayor en el inicio de curso.

El rector ha asegurado que la universidad tiene un "historia de tolerancia cero" con las novatadas como actos "desagradables y violentos".

Ha señalado que el caso está en manos de la inspección de servicios de la universidad para "dar todos los trámites pertinente que pasan desde medidas internas -que significará la expulsión- o llevarlo a la fiscalía".

Goyache ha indicado que uno de los implicado en el vídeo no pertenece a la Complutense y espera poder coordinarse con la universidad en cuestión para "resolver el asunto".

"Vamos a hacer justicia", ha aseverado el rector de la universidad madrileña aunque se ha lamentado porque es "difícil hacer que estas cosas no pasen" pero están llevando a cabo campañas de concienciación.

"Esto es una anécdota del curso académico que se concentra en dos semanas -que no deja de ser intolerable- pero hay que confiar en la universidad que se dedica a formar a ciudadanos", ha defendido.

Por su parte, el consejero madrileño de Ciencia, Universidades e Innovación, Eduardo Sicilia, ha exigido al vicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, que "depure todas las responsabilidades sancionadoras que crea correspondiente" a los dos estudiantes expulsados por una novatada.

También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho un llamamiento durante el acto de apertura del curso académico "a todas las universidades para que redoblen los esfuerzos para desterrar de forma definitiva fenómenos tan preocupantes como el de las novatadas, que a todos nos abochornan".

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (Cruma) y rector de la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz, ha señalado a Efe que la existencia de novatadas "es algo que no se puede tolerar, porque ataca a la dignidad de las personas, y una cosa es una broma y otra cosa es menospreciar la dignidad de alguien".

Una joven que se negó a participar en novatadas, y que asegura que sufrió "intimidación" y "amenazas" por parte de algunos compañeros por este motivo, ha relatado su experiencia a Efe.

"Se excluye a los que no participan y más que nada es exclusión, miradas intimidantes para que no te chives, para no impedir que sigan con las novatadas", ha comentado.