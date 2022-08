La recomendación de Juanma Castaño a un chef sobre qué hacer con las cancelaciones: "Cobrar, por supuesto"

Seguro que en alguna ocasión has tenido que cancelar la reserva del restaurante al que ibas por algún motivo. Te queda hacer horas extras y no te da tiempo a llegar a tiempo, el coche se te ha estropeado y no puedes ir o, finalmente, decides ir a otro sitio. Cancelar tu reserva no te supone ningún problema ni esfuerzo, pero para el restaurante o local al que ibas a ir podría tener problemas. Como el Restaurante Islares del chef Julen Bergantiños, que desde este lunes ha tenido que cambiar su política de cancelaciones.

Julen Bergantiños expresó su malestar por las numerosas ocasiones en que los clientes cancelan sus reservas a última hora impidiendo que pudieran entrar clientes sin cita y tirar varios kilos de comida. A través de su cuenta de Twitter, Bergantiños explicó la situación: “Nos cancelan dos mesas a última hora. Una de 4 y una de 2, cuando hemos dicho a varias personas que no teníamos sitio. ¿Y ahora qué hago? Tenemos política de cancelación. Pero lo uso como medida de "evitar" este tipo de cosas. No quiero cobrar. Pero ¿Qué hago?”.









El chef bilbaíno añadió que tuvo que “tirar” hasta 480 gramos de bonito y 360 gramos de carne de Tudanca “a la basura” el sábado pasado por culpa de esta situación. Aunque Bergantiños ha aclarado que no ha tirado nada de comida, sino que se trataba de una expresión retórica. Aún así, sigue sin entender esta situación y cree que puede ser porque los clientes prefieren disfrutar más de la noche: “Yo entiendo que, siendo fiestas, estás por ahí y dices ‘Ni de coña voy ahora a cenar’. Pero joder, no reserves en un sitio. Que parece que todo lo queremos (ir a cenar, fiesta, etc.)”.

La recomendación de Juanma Castaño apoyada por muchos

Los tuits se han viralizado muy rápido y ha conseguido las reacciones de muchísimas personas que coinciden con el chef vasco. Incluso algunos han querido aconsejar a su manera sobre lo que podría hacer a partir de ahora. Como Juanma Castaño, el presentador de El Partidazo de COPE, que le dejó la siguiente recomendación: “Cobrar, por supuesto. Salvo urgencia totalmente demostrable”. Un consejo que Julen Bergantiños ya ha reaccionado: “Estoy de acuerdo, Juanma. Si sé lo que hacer. El tema es que jo’, te da rabia la poca educación de la gente, no quieres llegar a ese punto”.









Como Juanma Castaño hay muchos que coinciden en que deberían de empezar a cobrar por las cancelaciones de última hora. Algo que finalmente, Julen Bergantiños hará a partir de este mismo lunes. “No pienso cobrar esta vez. Pero el lunes cambio la política de cancelación. Yo no quiero sacar rédito, pero me jode tirar comida y decir a otros clientes que querían venir que no podían”. Por último, el chef bilbaíno quiso cerrar esta opinión extendida con un último mensaje: “Que en la reserva pedimos tarjeta y se cobra el coste del menú (lo que a mí me cuesta en materia prima). Pero siempre lo he querido usar a modo de dar miedo para evitar estas cosas, nunca cobrar de verdad eso. Pero joe, la gente... En fin, bueno, de todo se aprende”.