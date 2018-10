Recogen firmas para tratar a su hijo con nuevo fármaco en fase de ensayo

Casi 150.000 personas han firmado una petición lanzada por Azucena Yubi para que la Generalitat autorice suministrar a su hijo, con el Síndrome de Duchenne, un controvertido fármaco en fase de ensayo que el hospital donde le tratan no ve conveniente al considerar que no se ha probado su eficacia.

"Cuando a César le diagnosticaron Síndrome de Duchenne con 6 años supimos que iba a ser duro y que nos encontraríamos obstáculos en el camino. Pero nunca imaginamos que sería el hospital donde tratan a mi hijo el que nos lo pondría más difícil que nadie", ha escrito Yubi en el portal de Change.org, donde está recogiendo las firmas para enviarlas a la consellera de Salud, Alba Vergés.

La enfermedad de Duchenne es una enfermedad rara sin cura, degenerativa y que causa debilidad muscular progresiva y atrofia, con una esperanza de vida que apenas supera los 30 años.

"Mi hijo tiene ahora 11 años y su enfermedad se ha ido agravando", ha alertado la madre, que asegura que dos de los neurólogos que tratan a su hijo en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona han certificado que, dado el agravamiento, "tendría derecho a recibir el único tratamiento que a día de hoy podría frenar los síntomas de la enfermedad".

Se trata del fármaco Ataluren (comercializado bajo el nombre de Translarna), que está en fase de ensayos y aún no han probado su efectividad.

Fuentes del Departamento de Salud de la Generalitat han asegurado a Efe que este medicamento ha generado una gran controversia por la incertidumbre sobre su eficacia, aunque han reconocido que está autorizado desde 2014 por la Agencia Europea del Medicamento, pero sólo "de manera provisional".

"La autorización está condicionada a la confirmación mediante ensayos clínicos que es eficaz y aporta valor para los pacientes tratados", han añadido las mismas fuentes.

Salud también ha indicado que la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos de España no ha incluido este fármaco en la cartera básica del Sistema Nacional de Salud "y por tanto se no puede prescribir a cargo del sistema público".

Aún así, actualmente en Cataluña hay 4 pacientes que están siendo tratados "de manera excepcional" con este fármaco para el síndrome de Duchenne a cargo del Servei Català de la Salut (CatSalut).

Se trata de dos pacientes que no pudieron entrar en el segundo ensayo clínico confirmatorio y de otros dos que habían participado en el primero y que, cuando se acabó, el laboratorio dejó suministrárselo gratuitamente, por lo que el CatSalut asumió financiarlos "por motivos éticos, ya que no se recomienda retirar un tratamiento iniciado" si no hay efectos negativos, según Salud.

La Generalitat argumenta que para autorizar nuevos tratamientos necesita "una demostración del beneficio del fármaco, de su eficacia, seguridad y efectos secundarios a medio plazo con ensayos clínicos que han sido requeridos a la empresa farmacéutica".

En cualquier caso, Salud ha resaltado que "hay un posicionamiento consensuado por los profesionales del hospital donde tratan al niño de no recomendar este medicamento y el Departamento de Salud apoya la decisión clínica de los profesionales".

El Hospital de Sant Joan de Déu ha confirmado a Efe que, aunque algún médico podría haberse mostrado a favor del fármaco, la comisión fármaco-terapéutica del centro sanitario, formada por médicos de diferentes disciplinas, ha acordado que "no se recomienda el tratamiento porque hay un informe del Ministerio de Sanidad de 2017 que indica que los ensayos clínicos no han mostrado ningún efecto sobre el curso de la enfermedad".

"Dicen que aún no hay evidencia de su efectividad. Es cierto que aún hay ensayos clínicos por hacer, pero también es verdad que en España ya hay varios niños con este tratamiento y algunos están respondiendo favorablemente", ha replicado la madre, que recuerda que hay 11 países europeos que han incluido el fármaco en su cartera de servicios sanitarios.

La familia del menor, que ha interpuesto un recurso contencioso a la denegación del suministro del fármaco, entiende que el hospital no es el que tiene la competencia para decidir si prescribe este medicamento y por ello han iniciado esta recogida de firmas para forzar al CatSalut a que lo autorice.

"Mientras burocratizan la salud de César, él va empeorando. Ya apenas alcanza para agacharse y atarse los cordones de los zapatos, y tampoco tiene capacidad para otras actividades cotidianas. ¿Por qué mi hijo tiene que ser excluido del derecho a tomar el único fármaco que podría ayudarle?", ha clamado la madre.