Reclaman el esclarecimiento de la desaparición de Gabriela Reyes en diciembre en Pamplona

Familiares, allegados y vecinos del barrio pamplonés de San Jorge se han manifestado este domingo a pocos días de cumplirse dos meses de la desaparición el 7 de diciembre de Gabriela Reyes, de 35 años, tras salir de un bar cerca de su domicilio.

La manifestación ha salido desde el barrio de San Juan, donde se ha cantado una jota en honor a Gabriela Reyes, y ha recorrido las calles de Pamplona hasta llegar al Paseo de Sarasate, donde ha terminado.

Ha estado encabezada por un pancarta con la frase 'Todos somos Gabriela', junto a dos banderas de la República Dominicana, su país de origen.

Los asistentes a la manifestación han portado carteles con la foto de Gabriela Reyes y la frase 'No quiero ser valiente en la calle, quiero ser libre' y han coreado consignas como 'Queremos saber dónde está Gabriela' o 'Gabriela, amiga, Pamplona no te olvida'.

Su hermana, Mariel Reyes, ha afirmado, en declaraciones a EFE, que lo están pasando "muy mal". "Sabemos que las autoridades están haciendo su trabajo", ha dicho, pero ha explicado que mientras, con manifestaciones como la de este domingo, pretenden seguir dándole visibilidad al asunto: "No vamos a parar hasta que mi hermana aparezca".

La familia echa en falta que las instituciones no acudan a las movilizaciones, pero la hermana ha explicado que se sienten "apoyados por la gente de Pamplona" y que están "muy agradecidos por ello".

Lunes Lilas se ha unido también al llamamiento de la familia a la sociedad navarra pidiendo solidaridad para que no se detenga la búsqueda, "para que Gabriela no caiga en el olvido, para que el caso no se cierre sin respuesta". "Como decimos en otras ocasiones: seremos su voz y su palabra", señalan en un comunicado.