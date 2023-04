El PP reclama al Gobierno la conducciones de la presa de Siles y que "redoble esfuerzos contra la sequía"

El diputado autonómico y presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, ha reclamado al Gobierno de España "las obras de interés general que le corresponden, entre ellas, las conducciones de la presa de Siles", al tiempo que ha pedido al PSOE de Jaén que "clame a Sánchez para redoblar esfuerzos contra la sequía".

Ha indicado en un comunicado que los porcentajes de los pantanos andaluces siguen bajando, la situación es "cada vez más preocupante" y "el Gobierno de España sigue sin hacer nada". Como ejemplos de la provincia de Jaén ha señalado que el pantano de Giribaile está al 18 por ciento de su capacidad, el Quiebrajano al 27 por ciento y el Tranco al 30 por ciento.

"Mientras nuestros embalses se vacían por el grave problema de la sequía, el Estado sigue sin construir las obras de interés general que le corresponden, entre ellas, las conducciones de la presa de Siles", ha dicho Domínguez. Ha añadido que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) "no ha hecho nada pese a tener la competencia de dos tercios del territorio andaluz".

Frente a ello, ha contrapuesto la gestión del Gobierno andaluz que creó el Comité de Expertos para la Sequía, "para paliar escenarios de sequía". Ha incidido en que la Junta de Andalucía "se adelanta a lo que pueda venir. Ya lo hizo en los años más duros de la pandemia del Covid, y lo está haciendo para luchar contra la sequía con medidas estructurales".

Ha hecho hincapié en que entre 2019 y 2022, el Gobierno andaluz "ha triplicado la inversión para restaurar más de 1.000 kilómetros de cauces en ríos en 260 municipios, de modo que se ha pasado de los escasos 15 millones invertidos entre 2015 y 2018 a casi 48 millones entre 2019 y 2022".

Asimismo, ha afirmado que el Gobierno de Andalucía "ha salido en auxilio de los municipios con más de 300 obras de depuración y obras de abastecimiento en alta que han beneficiado a 215 municipios, ha ayudado a modernizar el regadío a través de la colaboración público-privada con más de 200 millones de euros en inversiones".

Domínguez, también portavoz de Agricultura en el Parlamento andaluz, ha enfatizado la apuesta por las aguas regeneradas para ayudar a los sectores productivos, agricultura, industria y turismo. Además, se ha referido a que se han puesto en marcha dos decretos de medidas urgentes, "ejecutados ya en un 72 por ciento y dotado con 141 millones de euros, presupuesto que deja en evidencia el ninguneo del Gobierno de Sánchez que apenas ha invertido nueve millones de euros para paliar la sequía, un presupuesto escaso que de nada sirve para tratar de solucionar la grave falta de agua".

A ello ha sumado que el Gobierno andaluz prepara el tercer decreto de medidas contra la sequía que "aprobará la semana que viene". "El proyecto prevé una inversión de 163 millones de euros, 40 de ellos para el sector agroalimentario", ha explicado. "Juanma Moreno y el Partido Popular estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano, ahora le toca al Gobierno de Sánchez", ha dicho el dirigente popular.

En este punto ha dicho no entender cómo los socialistas jiennenses, "que también abren el grifo de agua a diario, que beben y se duchan, y que supuestamente conocen nuestro campo, no han clamado ya a Sánchez por medidas urgentes" ya que se precisan "inversiones urgentes del Gobierno de España porque no podemos hacer que llueva, pero sí podemos redoblar esfuerzos para afrontar esta durísima realidad".