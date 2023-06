Recién graduados en Medicina renuncian al MIR y buscan mejores condiciones en otros países

Más de la mitad de los médicos que abandonan España para buscar mejores condiciones laborales en otros países son recién egresados en Medicina que renuncian a hacer el MIR, porque les provoca "mucha incertidumbre" y porque las condiciones laborales tras someterse a esa prueba las califican de "paupérrimas".

En rueda de prensa en el XXIX Congreso de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), el presidente de la Asociación de Médicos Españoles en Europa, Alejandro Barros, ha señalado este jueves que las pésimas condiciones laborales, los salarios bajos en comparación con los países vecinos y un sistema de formación poco flexible es el "caldo perfecto" para que los médicos españoles "hagan las maletas".

Barros ha explicado que el mayor numero de la gente que se va son recién graduados que han acabado la carrera, "desconfían del sistema y no quieren hacer el MIR". El resto son jóvenes que sí han hecho el examen de Médico Interno Residente (MIR) pero no les gusta la especialidad o han renunciado a la plaza.

El presidente de esta asociación ha explicado que no hay un registro de estos médicos que se van porque al no estar colegiados no ncesitan pedir el certificado de idoneidad, pero ha comentado que diariamente hasta diez recién graduados solicita información en la Asociación de Médicos Españoles en Europa para saber qué nivel de idioma o qué burocracia precisan para irse a un determinado país.

Barros ha informado de que los países preferidos por estos recién egresados son Alemania, Francia, Bélgica, Suiza, Suecia e Inglaterra.

Sobre los salarios, ha señalado que la horquilla es algo más del doble entre Alemania y España. Así un residente español de primer año puede cobrar sin guardias entre 900 y 1.500 euros según en qué comunidad autónoma trabaje, justo la mitad que en Alemania donde pueden llegar a 2.800 y 3.100 euros.

Respecto a que los centros de salud autonómicos estén ofreciendo a los recién egresados suplencias de verano en las consultas de Atención Primaria, Barros ha considerado que esta es la consecuencia de una mala gestión y ha insistido en que si la formación no es flexible y las condiciones laborales son malas, "todo el que pueda se va a ir".