Cs rechaza levantar estado de alarma como pide el PP y pide rehacer la orden

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha rechazado este martes el levantamiento del estado de alarma decretado en la Comunidad como pide el PP, ya que si decayera la medida no habría ninguna restricción en la región, lo que sería una "irresponsabilidad".

"Si el estado de alarma se levanta ahora no tendríamos ninguna medida de restricción en la Comunidad de Madrid", ha dicho Zafra en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, donde ha reclamado que se rehaga la orden del Ministerio de Sanidad que imponía las restricciones a diez municipios de la región.

En el Gobierno madrileño y líderes nacionales del PP, los populares abogan por levantar el estado de alarma ante la mejora de la tasa de incidencia acumulada, tras registrar el domingo 446,5 casos por cada 100.000 habitantes, pero desde Ciudadanos consideran que deben mantenerse las restricciones "porque no estamos ni de cerca en los límites donde deberíamos estar", ha dicho Zafra.

"Todo lo demás son irresponsabilidades para captar voto y seguir polarizando a la gente", ha comentado.

Según Zafra, en otras comunidades están vigentes órdenes con limitaciones a la movilidad, por lo que "si no se hace deberíamos señalar claramente por qué hay gente que no quiere que se haga sí".

En esta línea, ha opinado que "no se puede pasar de 0 a 100 ni de 100 a cero" y no se puede mandar un mensaje de que "no hacen falta medidas de restricción".

"Obviamente tanto el Gobierno de la nación como otras comunidades donde estas órdenes están funcionando han conseguido llegar a acuerdos, por qué en la Comunidad de Madrid no", ha señalado Zafra, que ha emplazado a la Comunidad y al Gobierno central a trabajar de forma conjunta para tomar decisiones.

De levantarse el estado de alarma, ha explicado Zafra, la Comunidad de Madrid tendría que tener preparadas y "pactadas con el Gobierno de la nación" otras restricciones "que sean útiles para bajar la curva".

"No podemos alegrarnos con cifras por encima de 400", ha comentado el portavoz de Cs, que ha pedido "criterios homogéneos" en todo el país.

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, ha aseverado que su grupo rechaza "de manera contundente" el estado de alarma, si bien ha explicado que quedarían vigentes las restricciones por zonas básicas de salud en la región si decayera la medida.

Serrano ha indicado que la "alternativa" al estado de alarma no es "rehacer la orden", la Ley 3/86 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que ha rechazado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Para Serrano la solución pasa por "eliminar el estado de alarma y trabajar conjuntamente" y de manera leal entre el Gobierno central y el madrileño y no "imponer" como a su juicio hace el Ejecutivo central.

Por otro lado, ha pedido a Vox que se ponga "del lado" de la Comunidad de Madrid y de su presidenta, en alusión a la petición que ha hecho la portavoz del grupo, Rocío Monasterio, al Gobierno regional para que interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional por el decreto del estado de alarma en Madrid.

