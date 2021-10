La reacción de Kiko Rivera, visiblemente nervioso, a las preguntas sobre Isa Pantoja

MADRID, 26 (CHANCE)

Ya lo advirtió tras las críticas que desató su exclusiva en la revista Lecturas hablando de su sorprendente reconciliación con su madre, Isabel Pantoja, y cargando contra su hermana y su prima, Anabel Pantoja, a las que no dudó en acusar de no tener oficio ni beneficio. No volvería a hablar sobre su vida privada. Y dos semanas después, Kiko Rivera lo está cumpliendo con creces, aunque su trabajo le está costando viendo su reacción a nuestras preguntas sobre sus conflictos familiares a su llegada a Madrid.

Volcado en su carrera musical y a punto de lanzar su nuevo videoclip - protagonizado, por cierto, por Irene Rosales - Kiko ha cogido el ave esta mañana en Sevilla completamente mudo y evitando comentar qué le han parecido las declaraciones de Isa Pantoja en 'Sábado Deluxe' confesando su preocuación por la presunta recaída de su hermano en sus adicciones. "No está bien, me consta. Él sabe a donde tiene que ir y si no lo hace es porque no quiere. Ya es mayorcito y no se va a curar solo. Necesita ayuda", aseguraba la peruana, más dura que nunca con el Dj, al que no está dispuesto a perdonar más 'humillaciones' y 'menosprecios'.

Unas palabras a las que Kiko ha preferido hacer oídos sordos, limitándose a levantar el dedo pulgar cuando le preguntamos por los comentarios que Isa hizo sobre su estado de salud, algo que, por su sonrisa, parece no importar demasiado al hijo de Isabel Pantoja.

Sin embargo, a su llegada a Madrid y quizás por nuestra insistencia, Kiko se ha mostrado visiblemente inquieto y nervioso y, con la música de sus auriculares a todo volumen, se ha dedicado a dar vueltas sobre sí mismo y a dar golpecitos a un coche aparcado en la calle mientras esperaba a que le recogiesen para cumplir con sus compromisos profesionales en la capital.

Una reacción que refleja lo inquieto que está Kiko que, mordiéndose la lengua, ha evitado responder a las declaraciones de Isa ni contarnos cuándo visitará, en compañía de Irene y de sus hijas, a su madre en Cantora. ¡Dale al play y no te pierdas el momento!