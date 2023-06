Raquel Perera da normalidad a la confesión que ha hecho Alejandro Sanz

MADRID, 1 (CHANCE)

Raquel Perera está viviendo uno de los momentos más importantes de su vida y lo está exprimiendo al máximo. Acaba de presentar su libro 'Para que no te olvides' y nosotros hemos sido testigos de la ilusión que le hace poder dejar un trocito de sí de forma escrita. Este jueves, la psicóloga estuvo rodeada de amigos en la presentación al público, tanto es así que Isabel Jiménez fue la encargada de presentar el libro en un acto al que también acudieron Mariola Orellana y Antonio Carmona o su hija Marina Carmona entre otros.

La escritora nos habló del tema del momento, de lo importante que es que alguien como Alejandro Sanz se sincere sobre sus sentimientos "creo que Alejandro tiene muchísimas herramientas por sí mismo es una persona que como él ha dicho trabaja mucho en él, cosa que es fundamental para cualquier persona imagino que él estará utilizando todas sus herramientas, claro".

Además, Raquel ha querido dejar claro que "no por el hecho de que todo esté en tu vida o aparenten todo está bien en tu vida te tienes que sentir bien" por eso "creo que cuando uno se siente triste y cansado es porque realmente algo le ha traído esa tristeza o ese cansancio no tiene por qué ser algo grave o no dramático ni permanente puede ser simplemente un momento en el que uno se siente así el hecho de que una persona confiese de una forma tan natural y valiente su estado de ánimo le hace muy grande y cercano a esas personas que se pueden sentir igual que él".

La ex mujer del cantante, ha escrito el libro pensando especialmente en sus hijos, frutos de su matrimonio con Sanz, Alma y Dylan, y nos ha explicado que "no es que haya publicado una carta o sea el libro en sí es una carta de amor también han sido los compañeros los que han querido trasladar eso".

Al fin y al cabo, Raquel nos asegura que "es un libro para todos los públicos para las personas interesadas en el camino del conocimiento y de crecer como personas en ser personas conscientes yo lo he dirigido a mis hijos en concreto porque son las dos personas que más me importan en el mundo y quiero que tengan las herramientas posibles para tener una vida plena y feliz".