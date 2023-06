Raquel Perera desvela la mejoría de Alejandro Sanz: "Lo está dando todo, está contento que es lo que queremos todos"

MADRID, 16 CHANCE)

Alejandro Sanz activaba todas las alarmas el pasado 27 de mayo cuando, a través de un desgarrador mensaje publicado en redes sociales, se sinceraba sobre el delicado bache anímico que estaba atravesando. "Estoy triste y cansado, y a veces no quiero ni estar. Literalmente" reconocía.

Días después, y coincidiendo con el arranque de la gira con la que recorrerá nuestro país en los próximos meses, trascendía su ruptura con Rachel Valdés después de tres años de relación. Dejando claro que la artista cubana no tenía nada que ver en sus problemas de salud mental como se especulaba desde diferentes medios de comunicación, el cantante se centraba en sus conciertos, confesando que el cariño de su público se ha convertido en uno de sus apoyos fundamentales en estos delicados momentos.

Ahora es su exmujer Raquel Perera -madre de sus hijos pequeños, Dylan y Alma- la que desvela cómo se encuentra Alejandro dos semanas después de hacer público su agotamiento y su bajón anímico. Y son buenas noticias, ya que como asegura la coach, "hablamos prácticamente a diario y bueno, no es nada nuevo porque todo el mundo sabe que está de gira, está en los escenarios, y está contento, lo está dando todo, que está contento y eso es lo que todos queremos".

"Yo le veo muy bien" revela, destacando "lo importante que es que personas que tienen un impacto sobre la gente, como Alejandro, pueda confesar sus sentimientos y sus emociones de esta forma tan natural que les hace realmente lo que son, que son seres humanos".

Raquel, por su parte, acaba de publicar un libro, 'Para que no te olvides' -con el que a través de su testimonio vital ejerce de guía para que podamos disfrutar de los momentos felices y enfrentarnos mejor a las dificultades- que ya va por la segunda edición y que, como asegura, el cantante ya ha leído: "Lo leyó hace tiempo, cuando lo estaba escribiendo, pero se lo va a leer otra vez, claro. Es un libro para leer como dos o tres veces, la primera es como rápida, la segunda empieza uno ya a masticarlo más" explica.

Un "testimonio emocional" que refleja los mensajes que intenta transmitir a sus hijos. "Siempre estoy insistiéndoles a mis hijos para que se preocupes de las cosas que son realmente importantes en la vida, las más esenciales, que no se olviden. Y en este libro he reunido todas las cosas que para mí creo que son fundamentales de entender, como las emociones, las reacciones que tenemos a la hora de comportarnos, el amor, la amistad, la familia, los valores, la autoestima... en fin, un poquito para que aprendan también sobre inteligencia emocional y educación emocional, que es tan necesario" apunta.

Contando los días para el inicio del verano, Raquel desvela que estas vacaciones tendrá un poco de todo: "Mucho viaje en España porque me encanta el sur y me encantan las islas, pero también me gusta salir fuera un poquito, y con niños una temporada y sin ellos otra. Así que muy bien, la verdad" adelanta.