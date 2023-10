Raquel Perera desvela la lección que ha aprendido de María Teresa Campos

MADRID, 9 (CHANCE)

Raquel Perera ha sido uno de los rostros conocidos que ha asistido este domingo a la première en Madrid de la película 'Sound of freedom'. Y como no podía ser de otra manera hemos aprovechado para preguntarle por su desconocida relación con María Teresa Campos, de la que habló por primera vez en el funeral en memoria de la emblemática presentadora que se celebró en la capital el pasado 25 de septiembre

"No tuve un contacto continuado con ella, pero sí es verdad que los últimos años, desde que yo me separé -de Alejandro Sanz- tuve alguna conversación con ella de mujer a mujer y lo recuerdo con muchísima ilusión y cariño, es una grande para siempre" ha revelado, confirmando que la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego la "apoyó mucho" tras su ruptura con el cantante.

"Me encantó tener una conversación con una mujer de otra generación que no es la mía, y la verdad que fue muy emotivo, emocionante y gratificante para mí" ha confesado, reconociendo emocionada que "lo tengo como un recuerdo, quizás uno de los más especiales de los últimos años sí. La verdad que surgió y fue maravilloso. Un ser muy especial y muy auténtico".

Sobre cómo se encuentra Alejandro Sanz, que actualmente está de gira por Estados Unidos, Raquel lanza un mensaje tranquilizador que deja entrever que nada queda del bajón anímico que vivió el cantante hace unos meses: "Está feliz, de gira, yo le veo fenomenal de verdad, yo le veo muy bien. El dolor es un gran maestro porque gracias a los dolores sabemos apreciar cuándo estamos bien y cuándo estamos felices" explica.

Sin embargo, la coach no quiere convertirse en la portavoz de su exmarido y, aunque confiesa que no le incomoda que le preguntemos por él en cada una de sus apariciones públicas, sí cree que a la gente le podría resultar "un poco cansino" escucharla hablando de Alejandro. "La gente que lo escucha es como 'guau otra vez, qué pesadilla', pero es una cosa que depente de vosotros y no de mí".