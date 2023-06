Raquel Perera: "Alejandro ha transitado por caminos de todos los colores"

MADRID, 5 (CHANCE)

Demostrando siempre la maravillosa relación que comparte con su ex pareja y padre de sus hijos, Raquel Perera ha vuelto a hablar del complicado momento que atraviesa Alejandro Sanz tras hacerse pública su ruptura con Rachel Valdés. "Sin quitarle importancia a lo que es pasar por una época mala, me quedo con dos cosas que ha dicho y que nos pasa a todos: tristeza y cansancio", ha asegurado durante su visita al programa de Sonsoles Ónega. Raquel ha compartido girasa con él y, ha confesado, son muy duras, por lo que entiende en qué situación se encuentra.Aunque la psicóloga ha dejado claro que desconoce la causa de la tisteza del cantante, asegura que el cansancio de la gira le ha podido hacer mella. "Todo el rato le hablo a mis hijos de que la vida a veces no es lo que esperamos", ha asegurado. Tras haber vivido muchos años al lado de Alejandro, Raquel recuerda que el cantante ha pasado por momentos muy complicados aunque ella siempre lo ha visto levantarse y salir hacia adelante: "No dudo que lo haga en este momento también".Siempre muy discreta, la autora de 'Para que no te olvides' ha preferido no valorar la ruptura de Alejandro y Rachel Valdés sobre la que asegura que el tiempo lo cura todo.