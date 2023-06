Raquel Pereira: primeras declaraciones tras conocerse la ruptura de Alejandro Sanz y Rachel Valdés

MADRID, 4 (CHANCE)

Tras conocer este sábado la noticia de la ruptura sentimental entre Alejandro Sanz y Rachel Valdés, hemos podido hablar con Raquel Perera en la Feria del Libro de Madrid 2023 y preguntarle por ello. Y es que había una gran preocupación sobre el estado del cantante después de que confesara a través de sus redes sociales que no se encontraba en su mejor momento personal. Ahora, ya sabemos el porqué.

La psicóloga se ha dejado ver en la Feria del Libro de Madrid 2023 firmando su último libro, 'Para que no te olvides', y hemos aprovechado ese momento para preguntarle por esta información que conocíamos este sábado.

En un primer momento, nos ha confesado que "he hablado con él estos días porque yo mucho con él, pero desde hace mucho tiempo" pero que "no tengo nada qué decir al respecto" sobre la ruptura con Rachel. Eso sí, la escritora confirmaba que siempre habrá respeto y admiración por ambas partes.

Minutos después, volvíamos a hablar con ella y nos aseguraba de nuevo que "no tengo nada qué decir", pero sí dejaba claro que "no sé qué ha pasado, no tengo ni idea, no voy a decir nada" porque "no me corresponde a mí decir nada" y asegura que "yo lo que quiero es que él esté bien" y también Rachel: "por supuesto que sí".

De esta manera, Raquel se dejaba ver en la feria del libro con el apoyo incondicional de su madre, que no se ha querido perder esta primera vez de la escritora en un evento como este. La expareja de Alejandro Sanz se ha volcado con todos los lectores que han acudido a su caseta para encontrarse con ella y para que le firmase los ejemplares. Muy feliz por haber triunfado también en el mundo de la lectura y por contar con su madre, se mostraba pletórica.