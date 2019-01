Raquel Mosquera vuelve a la carga contra Rocío Carrasco y le manda un mensaje

MADRID, 27 (CHANCE)

Con motivo del 18 aniversario de la muerte de Pedro Carrasco, Raquel Mosquera volvía anoche a sentarse en el plató de Sábado Deluxe, centrando la gran parte de su entrevista más en la hija del que fue su marido, Rocío Carrasco, que en le vida en común con el boxeador.

La relación entre Raquel y Rocío no es buena, igual que la de Rocío con el resto de su familia, y la peluquera aprovechó una vez más para cargar contra su enemiga. La superviviente no solo defendió a Antonio David frente la batalla judicial que le enfrenta con Carrasco, sino que dio a entender que la hija de Rocío Jurado le podría haber sido infiel.

Además, Raquel confesó que Pedro Carrasco muchas veces fue a casa de su hija para ver a sus nietos y solo se encontró con la respuesta del servicio impidiéndoles la entrada, mientras su hija estaba en la casa.

Pero sobre todo Raquel ha querido enviar un mensaje a Rocío por la falta de relación con sus hijos, algo que ha confesado que su padre no entendería, y mirando ha cámara declarado: "Me da mucha pena y mucha lástima. Si me está viendo, Rocío: yo soy madre, y cuando eres madre lo que más se quiere en esta vida es a tus hijos. Daría la vida por ellos".

"Nunca es tarde y querer es poder. Todos cometemos errores pero cuando los niños son menores a veces dicen y hacen cosas que no saben. No dejes pasar ni un día más de disfrutar del cariño de tus hijos", ha sentenciado finalmente.