Raquel Bollo, inmensamente feliz tras desfilar con su propia colección en 'SIMOF 2022'

MADRID, 6 (CHANCE)

Este sábado Raquel Bollo ha vivido uno de los momentos más especiales de su vida: su colección ha desfilado en la 'SIMOF 2022'. Ha estado acompañado por sus seres queridos y lo cierto es que la hemos visto de lo más alegre posible, sin poder contener la emoción cuando ha terminado la exposición de sus trajes de flamenca.

Hemos hablado con ella y nos ha asegurado que Isabel Pantoja no ha acudido a su desfile por su estado de salud: "Sé que si estuviese bien, estaría. Lo sé. Después ya le enseñaré todo y sé que le va a encantar".

Pero no solamente se ha echado de menos a Isabel Pantoja, también a su hija, que está pasando un momento súper complicado tras la entrevista de Kiko Rivera y Raquel Bollo nos ha contado que: "También estaba invitada pero es verdad que me contestó y estaba liada con los estudios y no le venía bien venir. Yo lo entiendo, pero me puso un mensaje muy bonito y sé que ella lo hubiese disfrutado porque a ella le encanta, también, la flamenca y vestirse de flamenca".

Raquel prefiere quedarse al margen de las polémicas que envuelven a la familia Pantoja: "No voy a entrar, hoy es un momento muy bonito mío. Para eso tengo todos los días del año. Yo creo que, esta noche, cuando me meta en la cama, creo que maduraré todo. Aunque no me dará tiempo porque pienso pasármelo genial esta noche".

Y es que la colaboradora de televisión nos ha asegurado que ha cumplido un sueño al poder debutar con su primer desfile de moda flamenca: "Ha sido un sueño incumplido, un sueño de mucho tiempo porque la moda flamenca venía en mi ADN por mi madre, y la costura. Es en lo que he crecido, entre máquinas y patrones, hilos y era un sueño que tenía pendiente y me rondaba por la cabeza. Este año ya ha visto la luz".

Raquel confiesa estar muy feliz tras el desfile: "Feliz, muy feliz. La verdad que muy feliz, sobre todo porque le haya gustado a todo el mundo, lo hayan disfrutado y de eso se trataba". Además, no tiene dudas de que sus diseños serán vestidos por ellas en la feria de abril: "Lo tengo claro, por supuesto que sí".