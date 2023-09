Raquel Bollo y Gloria Camila acuden al concierto de Isabel Pantoja

MADRID, 24 (CHANCE)

Anoche, Isabel Pantoja ofreció un concierto en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, con alrededor de 3.000 espectadores que fueron a apoyarla y disfrutar de sus canciones. Celebrando por todo lo alto sus 50 años encima de los escenarios, la artista dejó boquiabierto a todo su público con la visita de Shirley Bassey... aunque no fue ella la única famoso.

Muchos rostros conocidos acudieron a este espectáculo, entre ellos pudimos ver a Raquel Bollo junto a su hija Alma, Gloria Camila, el cantante Manuel Lombo o Cristobal Soria. Así nos hablaron, antes y después, del concierto de la tonadillera.

"No me preguntes por nada que yo vengo a verla y ni sé nada ni nada" nos contestaba Raquel al preguntarle por la ausencia de los dos hijos de Isabel en una noche tan importante y nos aseguraba no saber nada acerca de si Kiko Rivera o Isa Pi podrían ir al concierto: "yo no sé nada de nada, ahora, no preguntarme a mí porque no tengo ni idea".

A pesar del distanciamiento que tiene con la artista, Raquel podía faltar al concierto y disculpaba la ausencia de su hijo, Manuel Cortés: "Yo vengo a verla, hace mucho tiempo que no la veo cantar, está en Sevilla y hay que verla... no, Manuel no, Manuel está trabajando creo".

Por otra parte, Gloria Camila se dejaba ver por primera vez en un concierto de Isabel: "¿Has visto? Me lo ofrecieron y me encanta porque nunca he venido me apetece", aunque no se considera una gran seguidora de la cantante confesaba que: "a ver fan, como tal, no pero a mí me gusta y se me algunas, ojo".

La joven también opinaba sobre la ausencia de Kiko e Isa al concierto de su madre: "Bueno, la familia es muy importante, hay que estar unidos, gracias", aunque prefería no comentar demasiado sobre ello puesto que no le gusta hablar de la familia de nadie: "No me voy a meter ahí, igual que no me gusta que se metan en lo mío".

Cristóbal Soria respondía así al preguntarle qué le parece que Kiko no vaya al concierto de Isabel Pantoja: "los quiero mucho a todos y prefiero mantenerme al margen de todo esto" y aseguraba que "yo vengo a ver a Isabel, una artista como Isabel, y más en Sevilla, es de obligado cumplimiento venir a verla".

Otro de los espectadores fue Manuel Lombo, quien confesaba que no podía faltar al concierto de la artista en Sevilla: "Desde luego en Sevilla, además esta artista tan mítica y por supuesto sevillana, claro que si... Creo que vamos a disfrutar".

Tras el espectáculo, Raquel Bollo y su hija Alma salían muy felices y la diseñadora confesaba que "es una artista muy completa y toca todos los palos: desde boleros, mariachis, baladas, coplas, un repaso de su carrera artística y la verdad que ha estado muy bien, 4 horas de concierto".

Por su parte, Gloria Camila reflexionaba sobre lo mucho que echa de menos a su madre y manda un consejo a Kiko Rivera e Isa Pi: "La suerte que tienen ellos de poder ir y disfrutarla y no lo hacen; y otros que no la tenemos y no podemos, y me ha dado mucha pena, la verdad" y subraya que "yo animo a que todo el mundo disfruten el tiempo con los suyos, que el tiempo se va... Hay que aprovechar el tiempo con los nuestros, el tiempo vuela, el tiempo es nada".