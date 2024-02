Raquel Bollo carga en contra de Pinocho: "Ha tenido mucho tiempo mientras Bernardo estaba vivo"

MADRID, 2 (CHANCE)

A la espera de confirmar que Pinocho tiene pensado demandar a Anabel Pantoja para reclamar su apellido, la sobrina de la cantante compartía en sus redes sociales una imagen con su padre dándole un beso en la mejilla. La imagen iba acompañada de la canción de Cristian Castro 'Yo quería' en la que se habla de un amor permanente que no quiere que el tiempo se acabe para poder seguir compartiendo la vida con la persona amada.

Hoy, aprovechando su participación como diseñadora en la Pasarela Flamenca de Jerez, ha querido dar su opinión al respecto. Raquel Bollo confesaba a los micrófonos de Europa Press que lo único que quiere es que Anabel Pantoja esté "tranquila y nada más" hasta que la situación se resuelva. Mientras se espera a que la justicia se pronuncie, también daba su opinión respecto a las motivaciones que podría esconder Pinocho tras la supuesta demanda.

"Yo creo que las cosas, cuando se quieren hacer sin hacer daño, se ven claramente. Aquí tontos no somos ninguno y está claro que al final, oye que está en su derecho sí, si así él lo decide porque está con seguridad que lo sea o tiene la duda y quiere saberlo. Pero sí es cierto que lo podía haber hecho en vida y que ha tenido muchas ocasiones y que realmente cuando se hizo a lo mejor por dinero, evidentemente Bernardo tampoco es que haya dejado nada pero al final, mientras que sí, mientras que vamos, venimos, se sabe, no se sabe, ahí hay un recorrido, nos damos una vueltecita por la feria" argumentaba a la prensa.

De esta manera, la modelo y diseñadora se posicionaba a favor de la sobrina de la cantante, poniendo en duda si las intenciones de Pinocho son buenas o si lo que está buscando es ganar popularidad hasta que se confirme o se desmiente si es hijo de Bernardo Pantoja. Sin duda alguna, Raquel Bollo va a seguir apoyando a la joven influencer así como a su tía, por quien se alegra en caso de que sea cierto que tiene una relación secreta. "No tengo ni idea, pero si es cierto y así fuera, yo encantada, ¿por qué no?" comentaba respecto a la cantante. Aunque dejaba claro que no siempre hay que hacer caso a las informaciones que se emiten en televisión.