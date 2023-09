Ramón García recuerda a María Teresa Campos en el FesTVal de Vitoria

MADRID, 10 (CHANCE)

Ramón García acudía este sábado al FesTVal de Vitoria y aseguraba estar muy feliz de poder vivir ese evento a lo grande: "siempre es bonito estar en Vitoria. Cuando uno viene a esta que es nuestra industria, a esta que es la clausura, es una gozada". Sincero ante las cámaras, el presentador de televisión no dudó en hablar de todos los temas de actualidad.

Íntimo amigo de Ana Obregón, le preguntábamos por la reciente maternidad de la presentadora, a lo que nos confesaba que lo más importante de todo es la felicidad que siente ahora por su nieta: "Sí. yo, mientras Ana esté bien, yo encantado".

Después de recibir muchas críticas por la gestación subrogada, Ramón quiso defender a su amiga dejando claro que las decisiones personales nunca deberían ser juzgadas: "Me vais a permitir que quede en el ámbito privado entre dos amigos pero son temas que no me gusta hablar porque Ana y yo somos muy amigos, no pasa nada, yo lo explico. Yo creo que hay cosas a veces en la vida que, aunque seamos personas públicas, cuando tenemos algo más que relación profesional, debe quedar en el ámbito privado".

Tras años de su divorcio con Patricia Cerezo, le preguntábamos al presentador si tiene ganas de volver a enamorarse y nos confesaba que no es algo que tenga en mente ya que "tampoco se está mal solo" y se escandalizaba al tratar el tema ante las cámaras: "¡madre mía!".

Por último, el comunicador no dudó en recordar con cariño a María Teresa Campos, una gran amiga: "No éramos solo compañeros, hemos sido algo más. Por tanto, para mí, hablar de María Teresa no es solamente hablar de una profesional, eso ya huelga decirlo, sino de una persona que para mí era una amiga entrañable... Como persona, su generosidad, enorme, en todos los aspectos de su vida. como profesional, en lo exigente, en lo meticulosa y la gran intuición que tenía".