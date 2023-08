Ramón Chippirrás, portavoz de la familia Sancho, se pronuncia sobre la autopsia definitiva de Edwin Arrieta

La policía tailandesa ha hecho públicos los resultados definitivos de la autopsia del cirujano colombiano, que podría complicar mucho las cosas a Daniel Sancho

MADRID, 21 (CHANCE)

Nuevo giro en el caso de Daniel Sancho. Días después de que la policía tailandesa asegurase que el hijo de Rodolfo Sancho apuñaló a Edwin Arrieta -algo que el chef español habría confesado en su declaración- se han hecho públicos los resultados definitivos de la autopsia del colombiano. Y son concluyentes: el cirujano fue degollado: "Tenemos ya los resultados definitivos de la autopsia. Primero se pelearon, según las pruebas en el lugar (del crimen). Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor (Arrieta) se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando Daniel comenzó a cortarle el cuello, según los forenses", ha revelado el número 2 de la Policía de Tailandia, Surachate Hakparn.

Malas noticias a las que ya ha reaccionado la familia Sancho. Ha sido su abogado y portavoz, Ramón Chippirrás, el que se ha pronunciado sobre el resultado de la autopsia en 'Espejo público', pidiendo "cautela" antes estas importantes novedades sobre la muerte de Edwin Arrieta y dejando en el aire la estrategia de defensa que seguirán a partir de ahora.

"No nos podemos pronunciar sobre esto hasta que no termine la investigación, seguimos sin copia de actuaciones", ha explicado, sin descartar que las cosas cambien en los próximos días por la desinformación que parece haber sobre el crimen: "Hace seis días nos decían que hubo una puñalada, este fin de semana nos llegaba por la prensa que han buscado esa parte del cuerpo (el torax) y hoy nos despertamos con esta autopsia preliminar. No nos podemos pronunciar porque no lo sabemos" ha zanjado, afirmando que no será hasta que cuenten con toda la información sobre el caso cuando podrán marcar la estrategia a seguir para que Daniel no sea condenado a pena de muerte. "Ahora conocemos este cambio de versión, nos dicen que la investigación no está cerrada y que hay que ser cautos" ha añadido.

Además, el portavoz de la familia Sancho ha confirmado que el chef no está en tratamiento psicológico a raíz de matar y descuartizar presuntamente a Edwin Arrieta. "Daniel Sancho acude al psicólogo, pero no por hechos puntuales, por normalidad, es algo que tendríamos que hacer todos en cualquier etapa y si él lo ha hecho no tiene nada que ver con los hechos. No tiene que darnos ningún tipo de noticia sobre lo que podría haber ocurrido", ha asegurado Chipparrás.