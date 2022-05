Ramón Calderón, feliz tras su victoria judicial, desvela si Kiko Rivera le ha llamado para pedirle perdón

El hijo de Isabel Pantoja ha sido condenado por vulnerar el honor del abogado tras llamarle "sinvergüenza" en "Cantora: La herencia envenenada" y acusarle de haberle perjudicado en el reparto de la herencia de Paquirri

MADRID, 27 (CHANCE)

Ramón Calderón respira tranquilo después de que un juez le haya dado la razón y haya condenado a Kiko Rivera a pagar 4000 euros por vulnerar su honor en "Cantora: La herencia envenenada". Recordemos que fue en ese programa donde el hijo de Isabel Pantoja arremetió contra el abogado, al que tachó de "sinvergüeza", acusándolo además de haberle perjudicado en el reparto de la herencia de Paquirri, donde el ex presidente del Real Madrid ejerció de su representante legal.

Algo que Calderón negó rotundamente, exigiendo a Kiko que se disculpase públicamente porque de lo contrario, y pese a la gran amistad que le unió a su padre, se vería obligado a emprender acciones legales para defender su honor. Una advertencia a la que el Dj hizo oídos sordos, por lo que el abogado le demandó por vulnerar su honor.

Hace unos días salió la sentencia, que condena a Kiko y le obliga a pagar al ex presidente blanco 4000 euros. Una victoria judicial sobre la que Calderón prefiere no pronunciarse, aunque sí confiesa su satisfacción por haber restaurado su honor tras los ataques injustificados del hijo de Isabel Pantoja.

Coincidiendo con su 71 cumpleaños, que celebró con una comida familiar en un conocido restaurante de la capital, el abogado se ha dejado ver en la plaza de toros de Las Ventas y nos ha hablado sobre la condena de Kiko, asegurando que no tiene "ni idea" de si el Dj recurrirá o no la sentencia. "Estoy feliz" reconoce.

Además, Ramón desvela que el hijo de Paquirri no le ha llamado para pedirle perdón como ha dicho la justicia y confiesa que no sabe todavía qué cantidad le pagará en concepto de daños morales: "No me ha llamado nadie y no espero que me pida perdón. No sé lo que me pagará, pero estoy más tranquilo" afirma.

"No quiero ser mal educado, pero vosotros trabajáis en un circo en el que yo no quiero actuar" ha asegurado el abogado, dejando claro que no quiere entrar en detalles sobre el juicio que le ha enfrentado a Kiko Rivera. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!