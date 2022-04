Rafael Medina, primeras palabras tras la imputación de su hermano Luis: "Dejamos a la justicia que actúe"

El Duque de Feria rompe su silencio a escasos días de la declaración ante el juez de Luis Medina imputado por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, estafa agravada y falsedad documental, a los que ahora se une un supuesto alzamiento de bienes

MADRID, 21 (CHANCE)

A pesar de que hace 15 días que trascendió la querella que la Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto contra Luis Medina y su socio, Alberto Luceño, por el cobro exagerado de comisiones en la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid al inicio de la pandemia, todavía no habíamos visto a Rafael Medina ni a su mujer, Laura Vecino.

Siempre discreto y con una vida alejada del foco mediático, el Duque de Feria ha preferido mantenerse al margen de la imputación de su hermano por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, estafa agravada y falsedad documental tras el cobro de 1 millón de euros en comisiones por ejercer de intermediario, a los que ahora se suma el supuesto delito de alzamiento de bienes por haber vaciado sus cuentas tras descubrir que estaba siendo investigado por la Fiscalía.

Ahora, os ofrecemos en primicia las primeras declaraciones de Rafael Medina dese que estalló el escándalo que ha salpicado de lleno a Luis. Con gorra y mascarilla para intentar pasar desapercibido, el hijo mayor de Naty Abascal, acompañado por su mujer, se ha mostrado visiblemente incómodo con las preguntas de la prensa pero, fiel a su educación, ha asegurado que se encuentran "muy bien" en estos delicados momentos.

Agradeciendo en varias ocasiones nuestro interés y disculpándose por no atendernos al dirigirse a su trabajo, el Duque de Feria ha confesado que entiende perfectamente nuestro interés en su reacción pero ha dejado claro que no va a pronunciarse sobre este asunto y que va a dejar que sean los jueces quienes actúen: "Ya por favor, ya está. Sé que estás haciendo tu trabajo pero muchas gracias ¿vale? Dejamos a la justicia y todo que actúe, muchas gracias ¿vale? Deja de grabar de verdad". ¡Dale al play y no te pierdas sus primeras palabras tras la imputación de su hermano Luis!