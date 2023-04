Rafael Amargo rompe su silencio tras su detención

MADRID, 27 (CHANCE)

Tras su detención en Alicante, Rafael Amargo ha reaparecido ante las cámaras de Europa Press y nos ha confesado cómo se encuentra tras este incidente. Muy apenado por la delicada situación que está viviendo, el bailaor nos ha desvelado que ha estado ingresado varias veces... En su tónica, el artista nos ha confirmado que lo que se está cometiendo con él es una injusticia.

Rafael nos ha asegurado que "he estado varias veces" ingresado después de su detención, lo que califica como un "episodio sin sentido" porque todo ocurrió cuando "te bajas de un tren y hay ahí cinco o seis señores que te pegan una paliza y te tienes que defender. Luego salen de que agrede a la policía y agrede a la policía no".

El artista ha querido aclarar que lo que 'han hecho' "es agredirme a mí que voy a ganarme la vida y no me has dejado a mí ni que haga una película ni que haga nada y el peor el juez, o sea, no se ha leído ni el sumario".

Rafael ha asegurado que el juez "no sabe ni lo que está pasando y lo demuestra con cosas que están erradas y que están mal, entonces, ¿con qué ánimo te presentas tú a un sitio, que es la persona que tiene qué decir el veredicto final, no se ha leído nada?". Tanto, que no duda en enviarle un mensaje: "Por favor, léase usted las cosas y trátalas con corazón porque puedo demostrarle que no se las ha leído".

El bailaor nos ha desvelado que está "mejorcito" aunque un poco aturdido por la situación: "estoy un poco con la cabeza"... La relación de Rafael con la justicia lleva años dando de qué hablar, tanto que han sido varios los enfrentamientos públicos que ha tenido con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ya que ha sido detenido en varias ocasiones.