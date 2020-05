La radioterapia podría ser una alternativa para personas mayores con Covid-19 que no pueden ingresar en UVI o para pacientes que no califican para recibir tratamientos biológicos, según el presidente de la Sección de Oncología Radioterápica de la Unión Europea de Especialidades Médica (UEMS) el doctor Pedro Lara.

En la misma línea, la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) ha avanzado que la radioterapia podría convertirse en uno de los tratamientos más eficaces contra el Covid-19, después de que varios hospitales españoles, entre ellos de Madrid, y Cataluña, hayan empezado a tratar pacientes con este tipo especial de radioterapia.

El presidente de SEOR, el doctor Jorge Contreras, ha salido así al paso de una publicación en la que, "lejos de incidir en las perspectivas del efecto beneficioso de la radioterapia a baja dosis, en pacientes en situaciones avanzadas o que no tienen opciones de ingresar en unidades de cuidados intensivos, describía erróneamente que duplicaba el riesgo de ingreso por Covid". "No existe una sola publicación científica a día de hoy que avale esa opinión", ha añadido.

El doctor Pedro Lara, ex presidente de SEOR e integrante de esa sociedad oncológica, está siendo uno de los científicos más activos en la búsqueda de soluciones para combatir el Covid-19. Para explicar la dosis de radioterapia que podría detener la progresión de la enfermedad indica que tiene ser "ultrabaja, concretamente 100 veces menor de la que se utiliza actualmente para los casos de cáncer de mama".

Es, por tanto, un tratamiento que se administra de forma no invasiva y que a estas dosis ultrabajas no esperamos efectos secundarios. "Dada la gravedad de la enfermedad a la que nos enfrentamos, no parece que debamos limitar una posible opción mas de tratamiento a estos pacientes", añade el también Presidente de la Comisión Nacional de Oncología Radioterápica, quien puntualiza que "hoy en día, la radioterapia es un tratamiento con una importante actividad anti-inflamatoria demostrada, utilizado para otras enfermedades y parece lógico pensar que podría mejorar en los casos de coronavirus".

En este sentido, y tomando como referencia estos sólidos argumentos como tratamiento, la Agencia Nacional del Medicamente ya lo ha autorizado y España cuenta actualmente con varios hospitales en los que se está administrando radioterapia para los enfermos con Covid-19. A día de hoy hay al menos 3 ensayos clínicos registrados en los países más afectados por la enfermedad - EEUU, España e Italia--.

Para explicar los efectos beneficiosos que puede aportar este tratamiento SEOR señala directamente a la grave neumonía como una de las consecuencias más letales en la evolución clínica de la infección por SARS-CoV-2.

"Estas neumonías se producen por una hiper-inflammación no controlada, generada por el propio organismo, tras la infección por el virus. Esa es la razón por la que un tratamiento anti-inflamatorio local, en una sola sesión y a dosis ultrabajas podría parar ese fenómeno inflamatorio descontrolado", de ahí que la radioterapia pueda convertirse en una alternativa para el tratamiento de la enfermedad.