Radares que te muestran a qué velocidad vas: ¿realmente pueden multarte?

Las distintas operaciones salida de este verano generan un aumento notable de los desplazamientos por carretera. Las prisas por llegar al punto de destino son una constante durante estos trayectos. Llegados a este punto, cabe resaltar que muchos son los conductores que intentan tener un control absoluto de los radares, tanto de su ubicación exacta como de cuales multan. En referencia a esto último, dentro de la gran cantidad de tipos de sistemas de control de velocidad que hay, la duda surge en base a si todos ellos te pueden multar.

Una de las mayores incógnitas parte de los radaresque al paso del vehículo indican a qué velocidad se encuentra y una señal de valoración sobre si los km/h se ajustan a la limitación de la vía en cuestión. La duda es razonable porque el propio dispositivo alerta al conductor de su velocidad en ese punto de la vía, por lo que se trata de un radar al uso. Las únicas diferencias con el resto que se sitúan dentro de las grandes cajas, es que el control de la velocidad es frontal y que posteriormente se muestra en una pantalla.

Por tanto, la diferencia en este tipo de radares viene dada porque cuando pasas con tu coche por delante de uno de ellos, este te muestra sobre si mismo la velocidad que alcanzas en ese momento además de alertarte con un símbolo, dependiendo de si la velocidad supera o no los límites establecidos. De forma habitual se ha extendido que si la velocidad es inferior a la máxima limitada aparece una cara sonriendo de color verde y en caso de exceder el límite de velocidad aparece una cara roja con gesto enfadado.

En cuanto a su ubicación, cabe destacar que estos aparatos pueden verse en diversas vías. Es decir, puedes encontrártelos tanto en carreteras secundarias como autovías incluso autopistas. Cierto es que en los últimos años, su presencia en las ciudades se ha intensificado de forma notable. Y es en todos estos puntos donde su mera presencia provoca que los conductores limiten su velocidad. La duda de los mismos por si este tipo de radares multan o no. lleva a todos ellos, para prevenir antes que pagar multa, a disminuir el ritmo a su paso.

Llegados a este punto, sabiendo como son y que puedes encontrarlos de forma frecuente en tus viajes, suena lógico preguntarse si realmente te pueden multar por exceder los límites de velocidad o si solo sirven de indicativo y advertencia. Ante esta cuestión, información verificada por la Dirección General de Tráfico, cabe destacar que estos dispositivos se conocen como radares informativos o pedagógicos. Es decir, su función es meramente informativa, que el conductor vea en un tramo de cierto riesgo si su velocidad es adecuada o no.

La excepción a la norma parte de aquellos donde se informa de forma clara que se si tienen esa función. A no ser que se exprese de forma concreta, un radar de este tipo no tiene ni finalidad ni opción de multar. A diferencia de los convencionales no disponen de una cámara para fotografiar al vehículo infractor, por lo que únicamente se dispone del sistema para detectar la velocidad.

Asimismo, cabe destacar que los rumores sobre si guardan toda esta información es algo cierto. La realidad dicta sentencia. Es decir, estos aparatos si permiten conocer los datos recabados durante su instalación, pero siempre de forma anónima y confidencial.