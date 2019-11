Cs quiere que ley de Educación especifique la libertad de elección de centro

La portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, ha anunciado la presentación de un proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica de Educación (Lode) para "dejar claro que el artículo 27 de la Constitución contempla la libertad de elección de centro educativo".

Así lo ha dicho Martín después de reunirse, junto a la portavoz del partido, Inés Arrimadas, con representantes de la escuela concertada en el Congreso, donde ha asegurado que la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, "no ha tenido un lapsus" sino que "tiene una cruzada contra la escuela concertada porque lleva mucho tiempo queriendo eliminar el concepto de demanda social".

De esta manera se refería a las declaraciones de Celaá en el Congreso de Escuelas Católicas, donde dijo que la libertad de los padres para elegir un centro de enseñanza no es "emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución".

Martín ha anunciado que la formación naranja presentará un proyecto de ley para que la norma de 1985 especifique la libertad de elección de centro y evite que "arbitrariamente el poder político la pueda restringir", que espera que apoyen todos los que "están con la libertad".

En este sentido, ha asegurado que en algunas comunidades "ha habido sentencias de tribunales superiores que han dicho que esas restricciones eran injustas".

También quiere Ciudadanos que "se abra la mesa de la concertada y que saquen de los cajones el estudio sobre el coste del puesto escolar" para que no se produzcan diferencias por nivel socioeconómico y las familias no se queden sin elegir el centro educativo porque no hay financiación del comedor o becas de transporte.

Además, la formación naranja presentará proposiciones no de ley para que la Alta Inspección Educativa compruebe que se cumple "la dimensión de la libertad" del artículo 27 de la Constitución.

Martín, que ha destacado que la primera reunión que ha mantenido Arrimadas ha sido con el sector educativo, ha criticado a Celaá por "escudarse bajo un supuesto análisis jurídico", que "es absolutamente falso", ya que "hay sentencias que blindan esta demanda social", que "es importantes porque sino puede cargarse la concertada".

"No vamos a hacerle el juego a la ministra Celaá", a quien ha acusado de "postularse" para un Gobierno en el que "quien sea más radical y tenga posturas más intolerantes con la libertad pero tolerantes con el adoctrinamiento pueda tener mas puntos para ocupar ese Ministerio".

Uno de los asistentes al encuentro, el secretario de Escuelas Católicas, José María Elvira, ha insistido en que la Constitución contempla la libertad de enseñanza y la libre elección de centro, pero ha explicado que la propuesta de Ciudadanos es que "se especifique este derecho para que no haya dudas".