¿Qué tienen en común Isabel Jiménez con Lidia Torrent, Edu Soto, Natalia Ferviu y María Adánez?

MADRID, 22 (CHANCE)

Isabel Jiménez, rostro conocido como presentadora de televisión, es una mujer empoderada que siempre tiene algo entre manos. Conocida por su inconfundible papel en los Informativos de Telecinco, la periodista también ha creado su propia marca de ropa con su amiga Sara Carbonero y entre otras cosas, es embajadora de LILLYDO. Su historia con la marca se remonta al nacimiento de su primer hijo, Hugo, ya que desde entonces ha confiado en ella por su filosofía y valores, pero sobre todo por su firme apuesta con la sostenibilidad.

En esta ocasión, Isabel ha moderado una mesa redonda en la que han participado rostros conocidos de nuestro país que están saboreando sus facetas como mamás y papás: Natalia Ferviú, María Adánez, Edu Soto y Lidia Torrent, que dentro de poquitos días será madre primeriza... ¿Y qué tienen en común todos ellos? que confían en los pañales y toallitas de la marca. Una charla entre amigos que estará disponible en el canal de YouTube de LILLYDOO España.

ISABEL JIMÉNEZ, EMBAJADORA DE LILLYDOO

Fue el pasado 16 de septiembre cuando la periodista se reunió con todos ellos para compartir experiencias entre risas y buen humor. Aunque cabe destacar que entre el público se encontraban otras mamás LILLYDOO que no se quisieron perder la presentación, como la actriz Esmeralda Moya, Laura Caballero, Marta Carriedo o Lucía Losada entre otras.

El comienzo de la mesa redonda estuvo marcado por el momento de comunicar la noticia del embarazo a su entorno. Los participantes contaron sus vivencias, distintas por supuesto: en el caso de Natalia Ferviú el primero en enterarse fue un camarero y, sin embargo, en su primer embarazo la pareja de Edu Soto se resistía a hacerse el test a pesar de que era evidente de que estaba embarazada.

Más tarde se habló de uno de los momentos más emotivos, la búsqueda del nombre para el bebé, que, aunque es una situación que puede dar dolores de cabeza todo parece mucho más sencillo gracias al Buscador de nombres de la app de LILLYDOO. Todos ellos coincidieron, entre risas, en que te das cuenta de las personas que no te caen bien cuando llega el momento de elegir un nombre.

La conversación continuó con el momento del parto, un momento para el que hay que prepararse, pero también se debe organizar la llegada del bebé a casa. Por ese motivo ninguno de los ponentes era capaz de recordar cuántos pañales y toallitas LILLYDOO gastaron los primeros días, sin embargo, sí tenían claro que cada día que pasa es más difícil cambiarles el pañal.

La mesa redonda siguió con el diálogo sobre las primeras veces de sus pequeños y terminó con la reflexión de Isabel hablando sobre la sostenibilidad y la importancia de cuidar el planeta, tomando de ejemplo la línea de LILLYDOO Green, que ella usa con sus hijos al igual que Edu Soto y Natalia Ferviú.

Lidia Torrent quiso resaltar la importancia de inculcar esos valores desde pequeños, asegurando que la sostenibilidad es "una cuestión que se ha tratado en mi casa desde que era pequeña y es un legado que me han dejado para el resto de mi vida". Por su parte, el actor Edu Soto quiso destacar que "como individuos podemos hacer cosas por el planeta, pero nos tenemos que sentir acompañados. Por ese motivo, me gusta mucho que grandes empresas como LILLYDOO tengan esa conciencia y ese gesto con el planeta".

¿QUÉ ES LILLYDOO?

