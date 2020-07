¿Qué tiempo nos espera en julio?

Julio es conocido por ser el mes más caluroso de media en el país, y este año no iba a ser menos. Se prevé que este julio esté marcado por temperaturas por encima de lo normal en la mitad suroeste peninsular, especialmente en la primera quincena, según avanza el soporte meteorológico digital eltiempo.es.

En concreto en la mitad sur peninsular, zonas del centro, el oeste de Castilla y León e interior de Galicia se prevé que las temperaturas puedan estar por encima de lo habitual, mientras que en Canarias podrían estar ligeramente por encima de la media.

En cuanto a las precipitaciones el ambiente podría ser ligeramente más seco de lo normal en el extremo norte peninsular, así como en la mitad sur, sobre todo en el comienzo del mes. El resto del territorio se mantendría dentro de lo normal para esta época del año.

Julio es el mes más caluroso del año de media en España. De los diez meses de julio más cálidos desde el comienzo de la serie en 1965, ocho han correspondido a meses de julio del siglo XXI.

La temperatura habitual para el mes de julio en España es de unos 24ºC. Mientras que la máxima suele rondar los 36ºC en muchas zonas de Extremadura, Andalucía, Toledo y Ciudad Real, en el Valle del Ebro es de 32ºC y en la submeseta norte y el Mediterráneo de 28ºC.

Las máximas más bajas se suelen encontrar en el Cantábrico, donde las máximas se mantienen más frescas, con valores de unos 22-25ºC. Con temperaturas máximas similares se encuentra Canarias donde son de unos 27ºC, con la excepción de algunos puntos de Tenerife, donde se alcanzan unos 34-36ºC.

En julio, no es habitual que se registren grandes precipitaciones. De hecho, los valores medios en toda España son de solo 20 mm. Las zonas más lluviosas corresponden al norte peninsular y las más secas a Canarias y al sur peninsular, donde no llegan apenas a los 5 mm de media.