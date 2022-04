¿Qué es el "síndrome de la cara vacía"? El miedo que tienen algunas personas a quitarse la mascarilla

Ayer dijimos adiós a las mascarillas en interiores, aunque con algunas excepciones. El BOE ha publicado que seguirá siendo obligatorio su uso tanto en el transporte público como en las zonas sanitarias y residencias de ancianos. En el ámbito laboral, queda a decisión de las empresas. Sin embargo, las autoridades sanitarias recomiendan que sigamos haciendo uso del resto de medidas de seguridad: lavado y desinfectado de manos, así como la distancia interpersonal. En el caso de que nos encontremos en algún lugar en el que haya una gran concentración de personas, también deberíamos optar por ponernos la mascarilla.

No obstante, después de haber estado dos años con el tapabocas puesto todos los días hay personas que tienen miedo a retirárselas. Hay casos en los que la mascarilla se ha convertido en un elemento que proporciona seguridad (generalmente falsa) psicológica frente a lo desconocido. Se produce una sensación de incomodidad que se conoce por los expertos como "síndrome de la cara vacía". Se trata de una sensación de inseguridad al tener que quitarse la mascarilla por miedo a ser rechazados. Por lo tanto, se sienten más cómodos con ella puesta.

Problemas de autoestima y complejos

A lo largo de este tiempo que lleva la pandemia con nosotros, en el que hemos tenido que portar un tapabocas, muchas personas con problemas de autoestima o ciertos complejos, han encontrado en este pedazo de tela un refugio para tapar sus caras y ocultar lo que les parecen imperfecciones (acné, vello facial, etc.). Esta afección no está reconocida como síndrome, y los psicólogos admiten que es algo normal, ya que hemos tenido la cara oculta durante demasiado tiempo. Las cara es el elemento físico por el quese nos reconoce, cada una es particular y todas son diferentes. Los seres humanos necesitamos ver los rostros al completo de los demás, para evitar posibles amenazas o peligros.

Por ello, conocer las expresiones y las intenciones mostradas en la cara de los demás es necesario para el hombre. En el tiempo que han estado las mascarillas en nuestras vidas, cada uno completábamos la cara de los demás en nuestra cabeza según nos la imaginábamos. Por eso, ahora puede ser que algunos individuos sientan que van a ser una "decepción" para los demás si les ven el rostro entero. Esto les está ocurriendo sobre todo a los jóvenes, ya que en la adolescencia es el momento en el que más complejos sufrimos. El cuerpo pasa por cambios que nos cuesta admitir y gestionar y las mascarillas nos han ayudado a ocultarlos.

Por este motivo, los expertos comentan que, frente al miedo o la inseguridad que pueda crearnos el hecho de retirar la mascarilla de nuestra cara, debemos tomarnos nuestro tiempo de adaptación. Cada uno llevará su propio ritmo y no pasa nada por tardar un poco más en decidir que la mascarilla ya no forma parte de nuestra vida. Hay que ser respetuoso con los demás y comprender esta situación para que las personas no se sientan agobiadas. Lo que cada individuo debe conseguir personalmente es un empoderamiento, lograr quererse tal y como es para que no le cueste enseñar su rostro sin ningún tipo de complejo.