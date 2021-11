¿Qué revisar antes de comprar una bicicleta? Descubre las características de cada una y cuál necesitas

El coronavirus ha cambiado tanto nuestro estilo de vida que mucha gente ha preferido cambiar su medio de transporte a una bicicleta. Grandes beneficios para la salud y suplantar el transporte público son algunas de las virtudes que tienen las bicicletas, que durante el confinamiento generó un boom de ventas increíble. Hoy en día son muchas las personas que por deporte, comodidad o conciencia ecológica buscan una bicicleta en sustituto del coche para viajes tan cotidianos como ir al trabajo, ir a hacer la compra o a la universidad. Si te gustan los desplazamientos por la ciudad, la bici urbana es tu mejor opción ya que entre sus características y comodidad hace que sea una opción que muchos tengan en cuenta a la hora de invertir en salud y deporte.

Elegir bicicleta no es sencillo ya que la oferta es muy variada: de montaña, carretera, paseo o eléctricas. Para escoger una sin error es necesario que tengas bastante claro para qué quieres usarla, qué tipos de itinerarios haces y fijarte en pequeños detalles de la misma.

Antes de comprar una deberás plantearte las siguientes preguntas y ajustar así el porqué necesitas un tipo de bicicleta u otro.

¿Para qué voy a usar la bicicleta?

¿Dónde voy a utilizarla?

¿Con qué frecuencia la voy a utilizar?

¿Cuál es mi presupuesto?

Las primeras dos preguntas te ayudarán a determinar qué tipo de bicicleta necesitas. Una bici de ruta, una de montaña o una híbrida, por ejemplo. Una vez definida la bicicleta que es más adecuada para ti, verás que la cantidad opciones es enorme : varios precios, marcas, distintos materiales y calidades. Pero tranquilo, las preguntas tres y cuatro te ayudarán a reducir todo ese “mar de dudas” que puedas tener. En esos puntos es importante definir en qué vamos a invertir, por ejemplo, si buscas una bicicleta de montaña para salir los findes a desconectar y a hacer ejercicio no será lo mismo que una para ir por la ciudad, del trabajo a casa y viceversa. Si es tu principal medio de transporte necesitarás una bicicleta bastante confiable. En este caso lo más recomendable sería buscar una bici con componentes de gama media y adecuada a las condiciones de tus trayectos. Por otro lado, si buscas una bicicleta recreativa, que utilizarás con poca frecuencia, no necesitarás una tan sofisticada. Podrías invertir en una más económica, ya que se usará poco y quizá nos venga mejor hacer una inversión menos elevada.





Tipos de bicicletas más comunes

Bicicletas de ruta o de carretera

Generalmente este tipo de bicicletas suelen ser de una construcción más ligera que otros tipos y está diseñada para cargarles demasiado peso adicional. La finalidad que tienen este tipo de bicicletas es la velocidad en terrenos pavimentados. Por esa razón, estas bicicletas están dotadas con rodados angostas y cubiertas con dibujos más lisos. Son muy aerodinámicas ya que solo pueden ser utilizadas en el asfalto, no para que alguien se traslade al trabajo. Quien se compra estas bicis, principalmente lo hace con fines de esparcimiento, rendimiento deportivo o competición.

Mountain bikes

Son bicicletas que en su origen fueron diseñadas para pedalear en terrenos difíciles, sobre todo en terrenos de piedra o de tierra, con la fortaleza de materiales para poder tolerar un trato brusco y con el diseño preparado para pedalear en ascenso o descenso. La gama de modelos es muy amplia: en los de base tiene 27 cambios, cuadros de cromo o aluminio, frenos a disco mecánicos y suspensiones que reducen ligeramente la transmisión de la vibración desde el piso.

Bicicletas híbridas

Son bastante versátiles, combinan características de las bicis de montaña y de las de ruta. Se utilizan manubrios rectos o de doble altura, aunque es posible encontrar modelos con manubrio de trekking. Nacieron como solución para aquellos que necesitaban una bici versátil, que se pueda usar en la ciudad, pero que, a la vez, pueda ser usada en diferentes terrenos. Hay varias variantes de las bicicletas híbridas como pueden ser las híbridas urbanas, las confortbikes, las híbridas para viajes largos o las híbridas todo terreno.

Además hay algunos aspectos a tener en cuenta, como hemos resumido anteriormente, a la hora de escoger un tipo u otro.

Depende mucho si el trayecto es largo o no. España siempre ha sido un país muy de las de “Mountain Bike”, no siempre relacionado con el deporte. En el caso de las bicicletas eléctricas, los últimos modelos se van adaptando cada vez más a los usuarios más exigentes. Hay quien se la lleva en el maletero del coche, pero sobre todo, para combinarlo con el transporte público. A pesar de que el precio de las bicicletas, tanto urbanas como eléctricas, puede variar de entre 150 y los cerca de 30.000 euros, cada vez son más los españoles que deciden invertir en una de ellas. A la hora de ponerse en marcha con la bici hay que tener en cuenta dos cuestiones básicas para cualquier ciclista: el sillín y la altura del cuadro. El sillín, por ejemplo, debe estar a la altura de la cadera, para tener las piernas de la manera más cómoda. Para el cuadro, se venden ya las bicicletas con tallas S, M, L...para aquellos que no son expertos en pulgadas.

En forma de resumen, hay muchas características que las bicicletas poseen, infórmate sobre cuáles de ellas van a ser efectivas para ti y compara precios según las características que tenga y que realmente necesites.