¿Qué podemos regalar esta Navidad a un amante de la moda? Te damos ideas

MADRID, 24 (CHANCE)

El mes de diciembre es uno de los más bonitos de año porque aprovechamos las fechas navideñas para reunirnos con nuestro series queridos y sorprenderles con detalles que nos nacen del corazón. Eso sí, son muchos los quebraderos de cabeza que tenemos a la hora de pensar en los regalos que podemos hacer, sobre todo si son 'ellos' los receptores.

Boston, la firma española de moda masculina, acaba con este topicazo de que es mucho más difícil regalar a hombres que a mujeres, y nos propone una selección de prendas funcionales, actuales y con mucho estilo con las que acertar en los regalos navideños.

Sin duda, una de las prendas que más éxito ha tenido este otoño/invierno ha sido la parka acolchada, disponible en dos colores (gris y azul) con un forro interior que hace un contraste de lo más original... siendo ideal para todos los outfits.

Sin embargo, si quieres acertar de lleno en tu regalo, puedes optar por un chaleco acolchado con capucha, un jersey de lana con cuello redondo o una camisa casual de cuadros... impresionantes para tener de fondo de armario y muy ponibles en estas fechas.

Para los más coquetos, tenemos el regalo perfecto: 'The good face kit', el neceser de rutina facial masculina que conquistará a todos aquellos que se preocupen por su aspecto físico tanto como por sus estilismos.

Y, cómo no, Boston también nos ofrece un abanico de posibilidades en accesorios con los que tampoco fallarás y que siempre vienen bien: bufandas, gorras, cinturones o zapatillas entre otros con los que podremos completar nuestros looks y lucir un estilismo perfecto siempre que pongamos un pie en la calle... No te pierdas todas las opciones que nos ofrece esta firma masculina de moda y sorprende a lo grande estas Navidades.