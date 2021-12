¿Qué pagar y qué no? Consejos para no pagar de más en bares y restaurantes estas navidades

El aumento de casos por Covid está anulando miles de cenas navideñas en nuestro país, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que el cobro de una mesa reservada en la hostelería debe contemplar la anulación sin cargo por los motivos relacionados con el coronavirus. La Navidad es una época donde nos gusta salir, ir a sitios con nuestra familia y si no se realiza en casa, cenar con todos nuestros más queridos en algún restaurante que nos guste y al que vayamos a menudo. Es una época, además, donde la mayor parte de los restaurantes y bares están llenos y con todo reservado, por lo que los usuarios van a tener que asumir unos gastos adicionales y que a veces pueden tener gastos ocultos o mal especificados.

Según la plataforma, el aumento de cobro por las reservas en estos días festivos puede ser algo normal, pero también se debe contemplar la posible anulación y su reembolso completo por motivos de fuerza mayor, como en este caso es el coronavirus.

Buena parte de las partidas de gasto navideño la destinamos a las salidas y las celebraciones: cenas con amigos, cenas o comidas de empresa, reuniones en familia… A veces todas estas celebraciones terminan con un sabor agridulce al ver la cuenta y sorprendernos al ver el precio total de todo. Desde OCU advierten de que no todo se puede cobrar y que hay que estar atentos porque si no sabemos qué se puede cobrar y qué no, podemos caer en esa trampa y “salir perdiendo” sin saberlo.

¿Es legal que te cobren algún suplemento por la higiene a realizar para mantener lejos el virus? ¿Te pueden cobrar más por hacer la reserva? Si nos ofrecen un aperitivo sin preguntar con anterioridad, ¿es gratis o tenemos que pagar? Todas estas cuestiones las resolveremos para que lo tengas más que claro estas navidades y que no te cobren por aquello que no tienen que cobrarte. Muy atentos.

El IVA es muy importante

No te pueden aumentar el precio de la factura cuando ya has terminado de comer o cenar, aplicando un 10% al precio de la carta por no sumar el IVA con anterioridad. La legislación vigente de España, apunta a que no está permitida la advertencia de “IVA no incluido”, aunque aparezca esto en el menú. Los precios que se comuniquen en la carta o en la lista de precios deben estar incluidos con el IVA.

Aplicar un “plus” por la reserva

No te pueden cobrar algo más por estar reservando la mesa que quieres para un día en concreto. Lo que se suele hacer (cuando son grupos grandes, por ejemplo) es realizar un cobro por adelantado, en concepto de reserva, pero luego descontarlo del importe total, por lo que en realidad, no te lo estarían cobrando. ¿Y si reservo y se tiene que cancelar por el aumento de casos por COVID? El coronavirus, igual que otras enfermedades, es un motivo de fuerza mayor que justifica la cancelación, así que el bar o restaurante en cuestión deberá reembolsar lo pagado por la mesa.





Suplemento por terraza

Si que pueden cobrarte más si estás en la terraza en lugar del interior, pero tendrán que informar antes o añadir esa información, por ejemplo, en la carta. Tendrán que indicarlo y detallar el coste del servicio en la terraza, aclarando la cuantía, porque no basta con un porcentaje del precio.

Cuidado con el aperitivo

Muchas veces nos traen el aperitivo de la comida sin haber pedido nada, y después sale reflejado en la factura final, será más que recomendable preguntar si es gratis o no. Es legal cobrarlo siempre que aparezca detallado en la carta o en la lista de precios. En el caso del pan, además, habrá que fijarse bien porque a veces el precio es por unidad y si pedimos más sin saberlo, el precio aumentará mucho más y nos sorprenderemos al finalizar.

Factura o ticket con todos los detalles

El establecimiento está obligado a entregar el ticket con todos los detalles de los productos. Es muy importante por si el consumidor necesita reclamar algo, ver todo con detalle o por si sufriera alguna intoxicación.

Agua del grifo

Cobrar por el agua del grifo puede llegar incluso a molestar. Normalmente cuando pedimos un vaso de agua o una jarra de agua, te lo proporcionan sin cobro alguno. Si lo recogen en la lista de precios, podrían hacerlo, pero si no hay nada, no pueden cobrarte nada. OCU lleva años reclamando una ley nacional que obligue a los establecimientos de la hostelería y restauración a ofrecer de forma gratuita a sus clientes un recipiente con agua fresca, como alternativa a la oferta que tenga el local de agua envasada.

La recomendación final es mirar con atención la factura antes de pagar por si hay algo que está mal apuntado o algún “extra” por la reserva o por algún aperitivo que no hayamos pedido. Si presentamos nuestras quejas al ver el error y el local no rectifica, pide una hoja de reclamaciones donde poder reflejar lo que ha pasado y dejar constancia de lo ocurrido.