¿Qué nos puede pasar si nos reinfectamos del COVID? Un exporte nos responde: "no son un catarrillo..."

Casi dos años y medio después de que el Covid paralizase el mundo, todavía queda mucho por conocer de este nuevo virus sin precedentes. Ya han aparecido la vacuna y la enfermedad ha rebajado su gravedad. Se comienza a hablar de que las mascarillas dejen de ser obligatorias en los lugares comunes como el transporte público. En el resto de lugares prácticamente ya ha desaparecido. Pero hay expertos que han parado los pies a los legisladores que quieren avanzar con esta idea.

Un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington ha apuntado que las reinfecciones por Coronavirus favorecen la aparición de problemas en los órganos vitales. Los autores de este artículo advierten de la sensación de “súperinmunidad” que algunas personas tienen al virus. Sin embargo, la realidad es que el estudio demuestra que la exposición continuada a infecciones por este virus puede provocar una serie de daños al organismo que hasta ahora desconocíamos.

#AUDIO ?? Besos en los pies, evitar acercarnos y lavarnos las manos: así protegeremos a los bebés de la bronquiolitis



?? Se han disparado los casos de bronquiolitis y en @findesemanacope en COPE hablamos con un experto para que nos dé las claves ?? https://t.co/VHmypTEi9K — COPE (@COPE) November 19, 2022





Las evidencias de este estudio señalan que reinfectarse tres o cuatro veces de la enfermedad puede provocar riesgos adicionales no solo durante los días en los que los síntomas son más palpables, sino incluso meses después. El epidemiólogo Daniel López Acuña aclara que “muestra claramente en un estudio longitudinal”, que “hay un riesgo incrementado de tener secuelas que duran un largo tiempo”.

El artículo científico, que se ha publicado en la revista ‘Nature Medicine’, concluyen que desde los pulmones hasta el corazón o el cerebro se ven dañados a largo plazo por culpa de las reinfecciones. Las enfermedades mentales o la diabetes también podrían estar asociadas a estos repetidos contagios.

Los autores sentenciaron que si suceden estos contagios en personas que ya pasaron la enfermedad, los pacientes tenían el doble de probabilidades de morir. En cuanto a la posibilidad de hospitalización, si se volvía a enfermar tras haber pasado el Covid, había tres veces más de posibilidades de ser hospitalizado.

La solución: medidas restrictivas

Por ello, creen los expertos que las personas ya infectadas deberían tener cuidado y evitar una nueva infección. A cada infección que se suma al organismo, peores pueden ser las consecuencias, según apunta el estudio. Por eso, estos investigadores instan a las autoridades a tomar decisiones enfocadas en la prevención de los nuevos contagios, aun más teniendo en cuento el momento del año en el que nos encontramos.

López Acuña cree que “hemos cometido el error de pensar que los episodios de Covid se acaban y no tienen otras aplicaciones. En opinión del experto, “no se le ha dado la importancia al estudio del Covid persistente”. El epidemiólogo cree que este estudio “viene a reforzar la necesidad de establecer mejor conocimiento de las personas que pueden tener Covid persistente”. Advierte de que “las medidas de protección que no son solamente las vacunas”. Para evitar los riesgos que expone el estudio, recomienda el “uso de mascarillas en interiores, filtrado del aire y buena ventilación”. “Las infecciones por Covid no son un catarrillo”, asevera López Acuña, y añade que “no podemos gripalizar” el coronavirus.

Los 'peros' de este estudio

Sin embargo, el virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo Estanislao Nistal tranquiliza al explicar que a pesar de que el estudio es de “un grupo abundante”, “no tiene por qué ser necesariamente un reflejo de lo que está ocurriendo”. El experto echa de menos algunos datos en el estudio, entre otros, el “daño pulmonar” que han sufrido los pacientes durante la primera o las primeras infecciones, porque puede condicionar que aparezcan peores secuelas. Pero sobre todo, “hay un dato que no se comenta en el estudio es el factor edad”, cuenta, porque tiene asociado un mayor riesgo.

??¿Cómo distinguir una gripe de un resfriado ?? ?

??¿En cuánto tiempo y cómo se debe curar un resfriado ?? ?

??¿Cuál es el gran error que cometemos y que no nos cura ?? ?



?? Todas las respuestas en @copeandaluciahttps://t.co/fQPv1emRW0 — COPE (@COPE) November 10, 2022

En definitiva, “no explica hasta qué punto las personas que se han reinfectado tenían una condición que les podía hacer sufrir peor la enfermedad”. La conclusión que sí saca Nistal del estudio es que “las personas que tienen un peor pronóstico si se infectan, en caso de que se curen y se vuelvan a infectar, tienen un pronóstico agravado por el hecho de haber pasado la enfermedad y haber tenido un agravamiento de las condiciones previas”.

Para llegar a estas conclusiones, los expertos se fijaron en un sistema médico con casi seis millones de usuarios: el Departamento de Asuntos de los Veteranos de Estados Unidos, el mayor sistema sanitario integrado del país. Los datos revisados se referían al período entre marzo de 2020 y abril de 2022. Los datos incluyeron las diferentes variantes: la delta, la omicron, y la BA.5.